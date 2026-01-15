ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डोंबिवलीत तळ ठोकून; वाढलेला मतदानाचा टक्का कोणाच्या पथ्यावर पडणार?

राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. आता सर्वांचं लक्ष निकालाकडं लागलं आहे.

ravindra chavan KDMC elections 2026
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची डोंबिवलीत भेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 9:54 PM IST

1 Min Read
ठाणे - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत आपल्या पक्षाचं वर्चस्व राहावं म्हणून शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांनी मतदानाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत जोर लावला. गेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत 45 टक्के मतदान झालं होतं. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत अंदाजे 60 टक्के मतदान झालं. दुसरीकडं पैसे वाटपाच्या वादावरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये झालेल्या रक्तरंजित राड्यानंतर डोंबिवलीत वातावरण तंग झालं होतं. त्यामुळं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे स्वतः राडा झालेल्या प्रभागासह डोंबिवलीत तळ ठोकून होते.

रवींद्र चव्हाण तळ ठोकून - सुनील नगर प्रभागमध्ये स्वतः भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे फिरत होते. बदलापूरवरून लोक आले आहेत. तुम्ही काय करताय? असा सवाल त्यांनी पोलिसांना केला. प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये दोन दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये राडा झाला होता. त्यामुळं या प्रभागात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात होता.

४६८ उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद - संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उत्साहात मतदान पार पडलं. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी समोर आली नाही. मात्र, मतदारांचा संमिश्र प्रतिसाद दिसून आला. सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली होती. सकाळी दोन तासांमध्ये अवघे ७.४७ टक्के मतदान झालं होतं. त्यानंतर साडेअकरापर्यंत १७.५३ टक्के, तर दुपारी दीड वाजेपर्यंत २९.४८ टक्के मतदारांनी मतदान केलं. मतदानाचा हा आकडा साडेतीन वाजेपर्यंत ४०.०७ टक्क्यांवर पोहोचला.

मतदारांकडून फारसा प्रतिसाद नाही - यापूर्वी २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये सुमारे ४७.०१ टक्के, तर २०१०च्या निवडणुकीत ४६.४९ टक्के मतदान झालं होतं. यावेळी सुमारे अंदाजे ६० टक्के मतदान झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मतदारांना मतदानासाठी व मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याच्या प्रयत्नाला मतदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मतदारांना मतदान केंद्रावर नेण्यासाठी सर्वच प्रभागात राजकीय पक्षांनी रिक्षा तसेच इतर वाहनांची व्यवस्था केली होती. मतदान केंद्रापासून १०० मीटरपर्यंत प्रचारयंत्रणा नसावी, असा नियम असतानाही काही केंद्रालगत हे दिसून आलं. संवेदनशील केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही.

RAVINDRA CHAVAN
KALYAN DOMBIVLI ELECTION 2026
रवींद्र चव्हाण
कल्याण डोंबिवली निवडणूक 2026
KDMC ELECTIONS 2026

संपादकांची शिफारस

