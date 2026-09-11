डॉक्टर मारहाण प्रकरण : नगरसेवक रमेश म्हात्रेंसह 5 जणांवर आरोप निश्चित, 15 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार
नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावर 1,832 पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
Published : September 11, 2026 at 5:15 PM IST
ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेनेचा डोंबिवलीतील कोपर प्रभागाचा नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर झाले. म्हात्रेंसह अन्य चार आरोपीही न्यायालयात उपस्थित होते.
रमेश म्हात्रे आणि अन्य आरोपी कोणताही सुरक्षेचा ताफा किंवा लवाजमा न घेता सामान्य पद्धतीनं न्यायालयात दाखल झाले. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास त्यांनी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (तिसरे कोर्ट) न्या. नीलेश वसाडे यांच्यासमोर हजेरी लावली.
या प्रकरणाचा विहित वेळेत तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी गेल्या दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करून बुधवारी कल्याण न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं. कल्याण परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्या उपस्थितीत विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रकाश सालसिंगीकर यांनी न्यायालयात तब्बल 1 हजार 832 पानांचे आरोपपत्र दाखल केलं.
32 साक्षीदारांच्या साक्षी : या प्रकरणात शास्त्रीनगर रुग्णालयातील परिचारिका, कर्मचारी तसेच संबंधित अशा एकूण 32 साक्षीदारांच्या साक्षी पोलिसांनी नोंदवल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी तपास पूर्ण करून बुधवारी कल्याण न्यायालयात 1 हजार 832 पानांचे आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर तिसऱ्या दिवसापासून प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
आरोप निश्चितीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून सुनावणी विनाअडथळा आणि नियमितपणे घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान आरोपींनी दररोज न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास रमेश म्हात्रे आपल्या दोन समर्थकांसह कोणताही सुरक्षेचा ताफा किंवा लवाजमा न घेता न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी तोंडाला मुखपट्टी लावली होती. न्यायालयातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर म्हात्रेंसह अन्य आरोपी निघून गेले. या प्रकरणात रमेश पवार, प्रमोद निकम, अक्षय कारंडे आणि साधना कारंडे हेही आरोपी आहेत. पवार, निकम आणि अक्षय कारंडे हे रमेश म्हात्रेसोबत गोव्यातील अंजुनी येथे होते, तर साधना कारंडे मागील दोन महिन्यांपासून आधारवाडी कारागृहात आहेत.
आरोपपत्र वाचण्यासाठी वेळ मागितला : न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर रमेश म्हात्रे यांचे वकील ॲड. उमर काझी यांनी सांगितलं की, आरोपपत्र दाखल झाल्यानं आरोपी शुक्रवारी न्यायालयात हजर झाले. आरोपपत्रातील कलमांनुसार आरोपींवर कोणते आरोप निश्चित करायचे, यावर सरकार पक्ष आणि आरोपी पक्षातर्फे युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयानं आरोप निश्चित केले. मात्र, आरोपींनी हे आरोप नाकारले आहेत.
विशेष सरकारी वकिलांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 330 अन्वये अनुपालन प्रक्रियेची मागणी केली आहे. त्यानुसार प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे. त्या दिवशी कागदपत्रांची यादी देण्यात येणार असून, कोणती कागदपत्रे मान्य आहेत किंवा नाहीत, याबाबत दोन्ही पक्षांकडून भूमिका मांडली जाईल. त्यानंतर साक्षी आणि पुराव्यांसाठी पुढील तारीख निश्चित केली जाणार आहे.
आरोपपत्र तब्बल 1 हजार 832 पानांचं असल्यानं ते वाचून समजून घेण्यासाठी आरोपी पक्षाने वेळ मागितला आहे. आरोपपत्राचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर नियमित सुनावणी सुरू होईल, असे ॲड. काझी यांनी सांगितलं.