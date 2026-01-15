लोकशाहीवर घाला की प्रशासकीय निष्काळजीपणा? उमेदवारचं नाव 'शेखर' ऐवजी 'शेख'
कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3-ड येथे ईव्हीएम मशीनवर उमेदवार शेखर वाकोडे यांचं नाव 'शेख' असं चुकीचं छापल्यानं गोंधळ उडाला आहे.
Published : January 15, 2026 at 5:35 PM IST
ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3-ड (सर्वसाधारण पुरुष) गटातील मतदान प्रक्रियेला आज अनपेक्षित आणि गंभीर वळण लागलं. मतदानाच्या पहिल्याच तासात उघडकीस आलेल्या एका धक्कादायक प्रकारामुळं संपूर्ण प्रभागात एकच खळबळ उडाली. निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या आघाडीचे उमेदवार ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांच्या नावात थेट ईव्हीएम मशीनवरच झालेल्या कथित चुकीमुळं हा वाद पेटला आहे. ॲड. 'शेखर' ऐवजी 'शेख' असा उल्लेख झाल्यानं एकच खळबळ उडाली.
ईव्हीएम मशीनवर दिशाभूल करणारं नाव : मतदान सुरू होताच, प्रभागातील एक-दोन नव्हे तर तब्बल 63 पैकी 63 मतदान केंद्रांवर उमेदवाराच्या नावात एकसारखी आणि गंभीर स्वरूपाची चूक आढळून आली. प्रत्यक्षात उमेदवाराचं अधिकृत आणि नोंदणीकृत नाव ‘ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे’ असं असताना, ईव्हीएम मशीनवर मात्र ‘ॲड. शेख अप्पाराव वाकोडे’ असं वेगळं आणि दिशाभूल करणारं नाव झळकत असल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकारामुळं अनेक मतदार संभ्रमात पडले. यामुळं मतदान करताना गोंधळ, चर्चा आणि अस्वस्थता पाहायला मिळाली.
चुकीबाबत कोणतेही ठोस उत्तर नाही : सदरील बाब लक्षात येताच ॲड. शेखर वाकोडे यांनी तातडीनं निवडणूक प्रशासन अधिकारी तसंच संबंधित बूथ अधिकाऱ्यांचं लक्ष या गंभीर त्रुटीकडं वेधलं. मात्र, सकाळपासून दुपारपर्यंत सातत्यानं पाठपुरावा करूनही या चुकीबाबत कोणतंही ठोस उत्तर, स्पष्ट भूमिका किंवा दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं दिसून आलं नाही, अशी तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. मतदान सुरू असतानाच उमेदवाराच्या नावात अशी मूलभूत आणि सर्वव्यापी चूक दुरुस्त न होणं, ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब नसून लोकशाही प्रक्रियेला थेट बाधा आणणारी घटना असल्याचं मत ॲड. शेखर यांनी व्यक्त केलं.
...ही तर मतदारांची दिशाभूल : या संपूर्ण प्रकारावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांनी केवळ प्रशासकीय चूक न मानता थेट कट-कारस्थानाचा गंभीर आरोप केलाय. आपण प्रभागात ‘विनिंग उमेदवार’ असल्याचं स्पष्ट चित्र समोर येताच, विरोधकांनी जाणीवपूर्वक आपल्या नावाची ओळख बदलण्याचा डाव आखल्याचा दावा त्यांनी केला. नावातील हा बदल केवळ अक्षरफेर नसून, मतदारांची दिशाभूल करणारा आणि निवडणुकीच्या निकालावर थेट परिणाम करणारा प्रकार असल्याचं ॲड. शेखर यांनी ठामपणे सांगितलं.
न्यायालयात दाद मागणार : या प्रकारामुळं आपल्या निवडणूक लढवण्याच्या आणि समान संधीच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन झाल्याचं नमूद करत, ॲड. वाकोडे यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासंदर्भात लवकरच याचिका दाखल करण्यात येणार असून, या गंभीर चुकीसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मतदानाच्या दिवशीच घडलेल्या या घटनेमुळं प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये राजकीय वातावरण तापलं असून, सर्व राजकीय पक्षांचं लक्ष आता निवडणूक प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडं लागलं आहे.
मतदान केंद्रांवर उमेदवाराच्या नावात इतकी मोठी चूक : या घटनेमुळं निवडणूक प्रक्रियेतील दुहेरी निकष पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. उमेदवाराने अर्ज भरताना नावातील एखादं अक्षर चुकलं, कागदपत्रात किरकोळ विसंगती राहिली किंवा तांत्रिक त्रुटी आढळली, तर कोणतीही तडजोड न करता अर्ज तत्काळ बाद केला जातो. मात्र, याच प्रक्रियेत, निवडणूक यंत्रणेकडून तब्बल सर्वच मतदान केंद्रांवर उमेदवाराच्या नावात इतकी मोठी, एकसारखी चूक होऊनही तिची जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणीही पुढे येत नाही, ही बाब अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे. अशा प्रकारामुळं उमेदवाराची ओळखच बदलते, मतदार गोंधळात पडतो आणि लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो. नियम उमेदवारांसाठी कठोर आणि यंत्रणेसाठी शिथिल का?, असा प्रश्न आता उघडपणे उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणाकडं संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी काय म्हणाले? : ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "आपण या विषयी न्यायालयात दाद मागणार असून निवडणूक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा मला मनस्ताप झाला आहे." तर निवडणूक निर्णय अधिकारी महेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता मी मतदानाच्या कामकाजात बिझी असून या विषयावर नंतर बोलू असं सांगितलं.
