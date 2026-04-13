कल्याणजवळील रायता ब्रिजवर भीषण अपघात; 11 जणांचा मृत्यू

कल्याणजवळील रायता ब्रिज परिसरात आज भीषण अपघात घडला असून या दुर्घटनेत तब्बल 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.

अपघाताचं भयाण दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 1:52 PM IST

ठाणे - जिल्ह्यात सोमवारी एका पुलावर व्हॅन आणि सिमेंट मिक्सरची धडक होऊन 11 जण ठार झाले. मुरबाडच्या गोविळी गावातील रायता पुलावर सकाळी 11:30 वाजण्याच्या सुमाराला हा अपघात झाल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यानं दिली. समोरून येणाऱ्या सिमेंट मिक्सरला व्हॅनची धडक बसल्यानं अपघात झाल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सिमेंट मिक्सर गाडीनं प्रवासी रिक्षालाला (टमटम) जोरदार धडक दिल्यानं हा अपघात झाला. धडकेची तीव्रता इतकी होती की रिक्षामधील प्रवाशांना सावरायलाही वेळ मिळाला नाही. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केलं. जखमींना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे.

अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मृतांमध्ये 3 महिला आणि 8 पुरुषांचा समावेश असून, यामध्ये 2 महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसह मुरबाड तहसीलदार कार्यालयातील क्लार्क भुषण घोरपडे यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, इको प्रवासी गाडीत प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांचा या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. त्यामुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याणहून मुरबाडकडे जाणारी प्रवासी इको गाडी आणि समोरून येणारे दुसरे वाहन यांच्यात समोरासमोर भीषण धडक झाली. ही धडक इतकी प्रचंड होती की दोन्ही वाहनांचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघाताचा आवाज दूरवर ऐकू गेल्यानं स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, दृश्य इतके भयावह होते की अनेकांचा थरकाप उडाला.अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला होता. रक्तबंबाळ अवस्थेत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक नागरिक, पोलीस आणि आपत्कालीन पथकांना मोठे प्रयत्न करावे लागले. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. तर मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम दीर्घकाळ सुरू होते. काही जखमींची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या भीषण अपघातामुळे कल्याण–मुरबाड मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी बंदोबस्त वाढवून वाहतूक वळवली. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणत मार्ग हळूहळू सुरळीत करण्यात आला. दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी वेग आणि निष्काळजीपणा हे प्राथमिक कारण असावे, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास सुरू केला असून, अपघातामागील खरे कारण लवकरच समोर येण्याची अपेक्षा आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे रायते परिसरात शोककळा पसरली असून, मृतांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. एका क्षणात अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्यानं परिसरात हळहळ आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

