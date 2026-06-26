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'छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर त्यांनी नराधमांना थेट तोफेच्या तोंडी दिलं असतं'; कल्पनाराजे भोसले संतप्त

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यातील कल्पनाराजे भोसले यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले.

Kalpanaraje Bhosale in shirdi saibaba
शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना कल्पनाराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 6:54 AM IST

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शिर्डी - समाजात महिलांवर आणि अगदी लहान मुलींवरही होणारे अत्याचार पाहता आता लोकांनी कायदा हातात घेण्याची आणि एक ब्लडी रेव्होल्युशन होण्याची वेळ आली आहे, अशा तीव्र शब्दांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यातील कल्पनाराजे भोसले यांनी आपला संताप व्यक्त केला. जर आज छत्रपती शिवाजी महाराज असते, तर त्यांनी या नराधमांना थेट तोफेच्या तोंडी दिले असते. आज समाजात महिलांवर इतके अत्याचार होत आहेत, नको ती संकटे येत आहेत. हे पाहून मन सुन्न होतं, अशी भावना कल्पनाराजे भोसले यांनी व्यक्त केली.

महाराजांच्या विचारांचा विसर - साताऱ्याला सध्या केवळ शाहूनगरी म्हणून ओळखलं जातं किंवा हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. हा अमुक नेत्यांच्या आणि चव्हाणांच्या विचारांचा जिल्हा आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जाते. मात्र, दुर्दैवाने ज्या शिवरायांच्या विचारांवर हे सर्व चालले आहे, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूळ विचारांचा उल्लेख किंवा आचरण मात्र होताना दिसत नसल्याची नाराजी कल्पनाराजे भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.

शिर्डी साईबाबांचं घेतलं दर्शन - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्यातील कल्पनाराजे भोसले यांनी आपल्या कुटुंबीयांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना, "परदेशातील लोक किंवा तिथली सरकार त्यांच्याकडील छोटासा आणि सामान्य इतिहासही अत्यंत भव्यतेने जगासमोर मांडतात. आपल्याकडे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अतिशय जाज्वल्य, भव्य आणि दिव्य इतिहास आहे. मात्र, दुर्दैवाने आपण आपले हे ऐतिहासिक वैभव विसरायला लागलो आहोत," अशी खंत कल्पनाराजे भोसले यांनी व्यक्त केली. रायगड किल्ल्याचे संवर्धन आणि तिथे इतिहास पुन्हा जिवंत करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे याबाबत त्यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली.

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TAGGED:

SHIRDI SAIBABA
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ
कल्पनाराजे भोसले
छत्रपती शिवाजी महाराज
KALPANARAJE BHOSALE IN SHIRDI

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