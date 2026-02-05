काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल : प्रा. आनंद तेलतुंबडेचं चर्चासत्र मुंबई पोलिसांच्या दट्ट्यानंतर ऐनवेळी रद्द
'इन्कार्सरेटेड : टेल्स फ्रॉम बिहाइंड बार्स' या चर्चासत्रावर विविध स्तरांतून प्रश्न आणि हरकती उपस्थित केल्यानंतर तेलतुंबडे यांचा सहभाग आणि कार्यक्रमाच्या स्वरूपावर मुंबई पोलिसांनी आक्षेप घेतलाय.
मुंबई : दक्षिण मुंबईत आयोजित 'काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल'च्या आयोजकांना यंदा मुंबई पोलिसांनी नोटीस पाठवून एक चर्चासत्र रद्द करण्यास भाग पाडलं आहे. 'इन्कार्सरेटेड : टेल्स फ्रॉम बिहाइंड बार्स' या चर्चासत्रावर सध्या समाजातील विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या चर्चासत्रात प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांचा सहभाग असल्यानं या कार्यक्रमाच्या स्वरूपावर आणि त्याला दिलेल्या मान्यतेवर आक्षेप घेत मुंबई पोलिसांनी ही नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर अखेर नमतं घेत आयोजकांनी संबधित व्यक्तींना हा कार्यक्रम रद्द झाल्याचा ई-मेल पाठवला आहे.
'त्या' चर्चा सत्रावर आक्षेप का? : आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप आहे. त्यांना शहरी नक्षलवाद प्रकरणी युएपीएच्या कलमांखाली अटक केली होती. यात ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलीस यांच्या प्रायोजकत्वाखाली होणाऱ्या काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हलमध्ये 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी सरकार प्रायोजित तुरुंगवास' या विषयावर व्याख्यान आयोजित होणं योग्य आहे का?, असा सवाल समाजमाध्यमांवर उपस्थित केला जातोय. राज्य सरकार प्रायोजक असलेल्या सांस्कृतिक महोत्सवात अशा स्वरूपाच्या गंभीर प्रकरणांशी संबंधित आरोपींना व्यासपीठ देणं कितपत योग्य आहे? तसंच या माध्यमातून समाजात कोणता संदेश जाणार आहे. याबाबतही उलटसुलट सवाल उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः कला आणि संस्कृतीच्या नावाखाली होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये निवड प्रक्रिया आणि विषयांची संवेदनशीलता तपासली जाणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त करत या पार्श्वभूमीवर काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हलमध्ये प्रायोजकत्वाबाबत महाराष्ट्र सरकारनं आता फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. तसंच संबंधित कार्यक्रमास मान्यता देण्यामागील प्रक्रिया आणि निर्णयांबाबत चौकशी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून आता जोर धरू लागलीय.
मुंबई पोलिसांची भूमिका काय? : या महोत्सवात राज्य सरकार, युनेस्को, एमटीडीसी, मुंबई पोलिसांसह, वाहतूक विभाग, मुंबई महानगरपालिका यांचा सक्रिय सहभाग असतो. गेली 25 वर्ष मुंबईत या कला महोत्सवाचं आयोजन केलं जात आहे. साधारणत: आठवडाभर चालणाऱ्या कला महोत्सवात हजारो लोक हजेरी लावतात. यात प्रामुख्यानं तरुणांची संख्या अधिक असते. त्यामुळं इथं सरकारविरोधात तरुणांची मानसिकता बदलेल. त्यांच्या मनात विद्रोही विचार निर्माण होतील. समाजात असंतोष पसरेल असा कोणताही कार्यक्रम किंवा चर्चासत्र आयोजित होऊ नये. अशा आशयाची नोटीस स्थानिक पोलीस स्टेशनतर्फे काळा घोडा फेस्टिव्हलच्या आयोजकांना पाठवण्यात आली होती. तसंच यासंदर्भात चर्चा सत्रात सहभागी होणाऱ्या कुणीही सोशल मीडियावर वा अन्यत्र कुठंही याबाबत मतप्रर्शन करू नये. तसंच संबंधितांनी याबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टही तत्काळ हटवण्यात याव्यात असे निर्देश आयोजकांना देण्यात आलेत.
प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांची प्रतिक्रिया : 'दि सेल अॅण्ड दि सोल : ए प्रिजन मेमॉयर’ या पुस्तकात भारतातील कारागृह व्यवस्थेतील क्रूर वास्तव आणि कारागृहातील कैद्यांच्या दुर्दशेचा पर्दाफाश केलाय. हे पुस्तक 2025 मध्ये प्रकशित झालं. या पुस्तकावर आजवर अनेक चर्चासत्रं झाली आहेत. या पुस्तकावर कुठलीही बंदी नाही, पुस्तक सर्वत्र विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तरीही अशा पद्धतीनं कार्यक्रम रद्द करण्यास भाग पाडणं याचा अर्थ इथं कायद्याचं राज्य नाही. कार्यक्रमाचं आयोजकांनी समर्थन करणं अपेक्षित होतं, अशी प्रतिक्रिया प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी जारी केली आहे.
कोण आहेत प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे? : पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचाऱ्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता, तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या घटनेचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याप्रकरणी एप्रिल 2020 मध्ये एनआयएनं आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केली होती. त्यानंतर जवळपास दोन वर्ष ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात होते. एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्यांपैकी तेलतुंबडे हे एक होते. त्यांची भाषणं ही बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेला पाठिंबा दर्शवणारी होती. त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांचे पडसाद 1 जानेवारी 2018 रोजी उसळलेल्या दंगलीत उमटले होते. या संघटनेच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांना तेलतुंबडे उपस्थित होते. तसंच कथित माओवादी नेता आणि भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे यांच्याही ते गुप्तपणे संपर्कात होते, असा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना युएपीएच्या गंभीर कलमांखाली अटक झाली होती. दहशतवादाशी संबंधित कारवायाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 10 वर्ष असून तेलतुंबडे यांनी 2 वर्षांची शिक्षा भोगली असल्याचं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना एक लाखांचा सशर्त जामीन मंजूर केलाय.
तुरुंगातील परिस्थिती माहिती करून देणं हे माझं कर्तव्य : "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं हे उल्लंघन आहे. नागरिकांना या विषयाची माहिती मिळणं आणि तुरुंगातील परिस्थिती माहिती करून देणं हे माझं कर्तव्य आहे. पुस्तकातील राजकीय कैद्यांची परिस्थिती या संदर्भात चर्चासत्र होणार होतं. नागरिकापर्यंत अशी माहिती जाऊ शकली नाही, हे दुर्दैव आहे. लोकांना तुरुंगाची माहिती नसते. मुख्यत: कच्च्या कैद्याबाबत माहिती नसते. कच्चे कैदी आणि राजकीय कैदी यामधील फरक माहिती नसतो. माझं संशोधन हे राजकीय कैद्यांबाबत आहे. ते वेगवेगळ्या सरकारमधील आहेत. ते कोणत्याही ठराविक पक्षाचे नाहीत. पुस्तकात राज्यसभेत मांडलेली आकडेवारी आहे. 11 राजकीय कैद्यांच्या मुलाखती आहेत," असं ज्येष्ठ लेखिका नीता कोल्हटकर यांनी सांगितलं.
