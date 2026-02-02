ETV Bharat / state

भारतीय संस्कृती जोपासण्यावर यंदा काळाघोडा फेस्टिवलचा भर: कला, आविष्कार आणि तरुणाईचा जल्लोष

काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल 2026 सध्या जोमात सुरू आहे. हा महोत्सव 31 जानेवारीपासून 8 फेब्रुवारीपर्यंत दक्षिण मुंबईतील काळा घोडा परिसरातील रस्त्यांवर रंगतो

Kala Ghoda Arts Festival 2026
काळाघोडा फेस्टिवल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 10:43 PM IST

मुंबई : सुप्रसिद्ध काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल 2026 सध्या जोमात सुरू आहे. हा वार्षिक महोत्सव 31 जानेवारीपासून 8 फेब्रुवारीपर्यंत दक्षिण मुंबईतील काळा घोडा परिसरातील रस्त्यांवर रंगतो आहे. कलाकार, संगीत, नृत्य, साहित्य, संस्कृती आणि इतर सृजनशील अनुभवांनी अक्षरशः परिसर गजबजून गेला आहे. यावेळी सायनवरून आलेली सेरा कारंडे या तरुणीनं यंदाच्या फेस्टिवलमध्ये विविध भारतीय कला, कपडे आणि खाद्य संस्कृती दर्शवणारे स्टॉल्स लागल्याचे दिसत आहे, असं सांगितलं. यंदा काळाघोडा फेस्टिवल भारतीय संस्कृती जोपासण्यावर भर देत आहे, याकडं तिनं लक्ष वेधलं.

Kala Ghoda Arts Festival 2026
काळाघोडा फेस्टिवल (ETV Bharat Reporter)

घोड्यांच्या आवडल्या विविध कलाकृती : रायगड इथून आलेला तरुण हिमांशू सुर्वे हा फेस्टिव्हलमधील घोड्यांच्या विविध कलाकृती आवडल्याचं आवर्जून सांगतो. तर भिवंडी आणि ठाण्यातून आलेल्या तरुणांनाही गेल्या वर्षी देखील फेस्टिवलला हजेरी लावली होती असं सांगितलं. गेल्या वर्षी टाकाऊपासून टिकाऊ ही थीम होती. यंदा सर्वत्र अतिशय उत्साहात नव्या संकल्पना मांडल्याचं दिसत आहेत. या कलाकृती बघून खूप आनंदी अनुभूती येत आहे, असं त्यांनी सांगितलं. सेरा कारंडे या तरुणीनं या कलाकृती बघून त्यामध्ये भारतीय संस्कृतीची झलक पाहायला मिळत असल्याचं समाधान आहे, असं सांगितलं.

Kala Ghoda Arts Festival 2026
काळाघोडा फेस्टिवल (ETV Bharat Reporter)

मुख्य आकर्षणांमध्ये विविध कला-कृती : या फेस्टिवलमध्ये मुख्य आकर्षणांमध्ये विविध कला-कृती, चर्चेगेटपासून क्रॉस मैदानापर्यंत पसरलेली शिबिरे, मराठी आणि आंतरराष्ट्रीय कला तसेच इंस्टॉलेशन्स पाहायला मिळत आहेत. तरुणाई थेट कलाकारांशी संवाद साधत आहे. काही जण पहिल्यांदाच कला इतक्या जवळून अनुभवतायत, तर काहींसाठी हा उत्सव दरवर्षीचा ठरलेला हक्काचा थांबा आहे. या अनुभवातून अनेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाला नवी दिशा मिळतेय. फेस्टिव्हलच्या कला प्रदर्शनात विविध कार्यशाळा, संगीत संध्या, चित्रपट संवाद, नृत्य आणि थीम आधारित प्रेक्षकांशी संवाद कार्यक्रम सुरू आहेत. मराठी कला, लोकसंगीत आणि रस्त्यावरल्या संगीतामुळे उत्सवाचा जल्लोष शिखरावर पोहोचला आहे.

Kala Ghoda Arts Festival 2026
काळाघोडा फेस्टिवल (ETV Bharat Reporter)

खाद्य महोत्सव खास आकर्षण : यावर्षी खास आकर्षण ठरतोय ‘A Movable Feast’ हा खाद्य महोत्सव. खाद्य प्रेमींना जगभरातील स्वादाचा अनुभव इथं मिळतोय. स्थानिक रेस्टॉरंटपासून पक्वान्न कार्यशाळांपर्यंत प्रत्येक पदार्थ जणू एक कला म्हणूनच समोर येतोय. अनेक कलाकारांनी मिळून यंदाची थीम “आयुष्याची विविधता आणि अनुभवांनी रेखाटलेलं चित्र” अशी ठरवली आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्थापत्य, इंस्टॉलेशन आणि प्रदर्शनातून भावनिक अनुभव आणि सांस्कृतिक संदेश प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतोय. वर्षातून एकदा येणाऱ्या ‘काळा घोडा’ फेस्टिव्हलची ऊर्जा वर्षभर पुरते असं कलाकारांना वाटते. कला, आविष्कार आणि या सांस्कृतिक मेळ्याशी जोडलेल्या आठवणी आपोआप जाग्या होतात. कला बदलते, पिढ्या बदलतात, चेहरे बदलतात पण काळा घोडा महोत्सवाशी जुळलेलं नातं मात्र टिकून राहतं,” असा अनुभव इथले कलाकार आवर्जून सांगतात.

Kala Ghoda Arts Festival 2026
काळाघोडा फेस्टिवल (ETV Bharat Reporter)

