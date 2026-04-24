वयाची 75 वर्षे पूर्ण केल्याने काका कोयटे यांचा राज्य फेडरेशनच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा

राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 6:46 PM IST

शिर्डी - महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष म्हणून गेली तब्बल 15 वर्षे प्रभावीपणे कार्यभार सांभाळणारे ओमप्रकाश दादाप्पा उर्फ काका कोयटे यांनी वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. 15 एप्रिल 2026 रोजी त्यांनी आपला राजीनामा संचालक मंडळाकडे अधिकृतपणे सादर केला असून त्यांच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे.

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांची शिखर संस्था असलेल्या राज्य फेडरेशनच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी अत्यंत व्यापक आणि जबाबदारीची मानली जाते. या पदावर कार्यरत असताना राज्यातील विविध भागांत सतत दौरे, बैठका आणि पतसंस्थांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक असते. काका कोयटे यांनी आपल्या कार्यकाळात राज्यभर प्रवास करून अनेक पतसंस्थांना मार्गदर्शन केले आणि सहकार क्षेत्राच्या बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वाढत्या वयोमानामुळे प्रकृतीच्या काही अडचणी जाणवू लागल्या. दीर्घ प्रवास आणि सततच्या कामाच्या ताणामुळे आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. तज्ज्ञांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्यानंतर त्यांनी आपल्या आरोग्याला प्राधान्य देत अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, राज्य फेडरेशनच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ नये आणि संस्थेच्या कार्यात सातत्य राहावे, या उद्देशाने आपण स्वेच्छेने पदत्याग केला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, काही माध्यमांमध्ये त्यांच्या राजीनाम्याबाबत चुकीच्या आणि विपर्यस्त बातम्या प्रसारित होत असल्याचेही समोर आले आहे.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना काका कोयटे म्हणाले, माझा राजीनामा पूर्णपणे प्रकृतीच्या कारणास्तव असून, त्याचा इतर कोणत्याही वादग्रस्त प्रकरणाशी संबंध नाही.

