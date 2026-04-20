नांदा सौख्य भरे! मुलगी नसलेल्या कैलास कोतेंनी 25 वर्षांत तब्बल 2500 मुलींचे केले कन्यादान

कैलासबापू कोते यांनी आयोजित केलेल्या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाहसोहळ्यात 51 जोडपे विवाहबद्ध झाली. यापूर्वी त्यांनी सुमारे 2500 मुलींचे कन्यादान केले आहेत.

Sai Siddhi Trusts Multi Faith Community Marriage Ceremony
साई सिद्धी ट्रस्टचा सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 7:32 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- मुलींचे लग्न हा आई-वडिलांसाठी चिंतेचा विषय असतो. त्यासाठी लागणारा खर्च करताना आई-वडिलांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. त्याचबरोबर लग्न करताना मान-अपमानबरोबरच मुलीला देण्यात येणाऱ्या वस्तुंवरून देखील भविष्यात वाद होऊ शकतो. या सर्वांना फाटा देत कैलासबापू कोते यांनी ५१ मुलींचे कन्यादान सामुदायिक विवाहसोहळ्यात केले.

स्वतःला मुलगी नसताना शिर्डीतील कैलासबापू कोते आणि त्यांच्या पत्नी सुमित्रा कोते दाम्पत्यानं गेल्या 25 वर्षांत तब्बल 2500 मुलींचे कन्यादान केलं आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून दरवर्षी शिर्डीत सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करत अनेक सर्वसामान्य कुटुंबांना मोलाचा आधार त्यांनी दिला आहे. दरवर्षीप्रमाणं यंदाही त्यांनी शिर्डीत शाही सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित केला.


एखाद्या मुलीच्या बापाला आपल्या मुलीचे लग्न कसे करायचे, ही चिंता भेडसावत असते. मात्र, शिर्डीतील कैलासबापू कोते यांनी अशा सर्व लोकांना मोलाचा आधार दिला आहे. सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात घोड्यावर स्वार झालेले नवरदेव, थाटामाटात निघालेली मिरवणूक पाहायला मिळाली. सर्वजण आनंदानं नाचत होते.

सुमारे 50 हजार जण विवाहसोहळ्याला राहतात उपस्थित- साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर सर्व नवरदेवांची सवाद्य मिरवणूक काढली जाते. मिरवणुकीसाठी घोडे आणि मोटारी यांचा वापर केला जातो. डीजे., बँड पथके, सनई-चौघडे, फटाक्यांची आतषबाजी केली जाते. शिर्डीत आकर्षक विद्युत रोषणाई केली जाते. वधू-वरांकडील सर्व वऱ्हाडी मंडळी, स्थानिक ग्रामस्थ, आयोजक आणि त्यांचे मित्रपरिवार, नातेवाईक, स्वयंसेवक यांना लग्नाच्या दिवशी बुंदीचे जेवण दिले जाते. सुमारे 50 हजार जण विवाहसोहळ्याला उपस्थित राहत असल्यानं सकाळी 10 पासून सायंकाळी साडेपाचपर्यंत जेवणाच्या पंक्ती सुरू असतात. आयोजकांतर्फे लग्नाच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी तीन हजार लोकांना मांडव डहाळ्याचं जेवणही दिले जाते. त्यासाठी आमरस आणि मांडे (पुरणपोळी) असे जेवण दिले जाते.



एकूण 51 विवाह पार पडले- कोते कुटुंबीय स्वतः लग्नाची सर्व तयारी करतात. दोन महिने आधीच त्यांची लगबग सुरू होते. वधूसाठी एक ग्रॅमचे सोन्याचे मंगळसूत्र, पैठणी साडी, पायात चांदीचे जोडवे, संसारोपयोगी भांड्यांचा सेट आणि साज-श्रृंगार दिला जातो. नवरदेवासाठी नवाकोरा पोशाख दिला जातो. मुलींचे कन्यादान स्वतः आयोजक कैलासबापू कोते आणि त्यांच्या पत्नी सुमित्राताई करतात. अगदी आपल्या मुलीचे लग्न असल्यासारखी त्यांची धावपळ सुरू असते. कोणत्याही मुलीच्या बापाला आपल्या मुलीचे लग्न म्हणजे ओझे वाटू नये, यासाठी दरवर्षी हा सोहळा आयोजित केला जातो. स्वतःला मुलगी नसली तरी सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करून कैलासबापू कोते आणि पत्नी सुमित्रा कोते आतापर्यंत सुमारे 2500 मुलींचे आई-वडील झाले आहेत. यावर्षी 6 बौद्ध आणि 35 हिंदू असे एकूण 51 विवाह येथे पार पडले.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं कौतुक- कैलासबापू यांनी सुरू केलेल्या या सामाजिक कार्यात शिर्डीचे ग्रामस्थही मोठ्या हिरिरीनं सहभागी होतात. साई सिद्धी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून सुरू असलेले हे काम नक्कीच समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही साधू-महाराजांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा त्यांच्या आशीर्वादानं पार पडला. त्यांनी नवविवाहित जोडप्यांना शुभाशीर्वाद देत या सामाजिक उपक्रमाचे मनापासून कौतुक केलं.


मुलींच्या नावानं 10 हजार रुपयांची ठेव- वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा या हट्टापायी अलीकडच्या काही वर्षांत स्त्रीभ्रूण हत्येत मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी महिलांची घटती संख्या हा देशापुढील मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी ‘स्त्री जन्माचे स्वागत करा’ हा संदेशही या सामुदायिक विवाह सोहळ्यातून दिला जातो. ‘स्त्री-भ्रूण हत्या करणार नाही, लिंगभेद करणार नाही’ अशी शपथ यावेळी उपस्थित सर्व जोडप्यांना दिली जाते. स्त्री जन्माचे स्वागत व्हावे, यासाठी या विवाह सोहळ्यात लग्न झालेल्या जोडप्यांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलीच्या नावानं 10 हजार रुपयांची ठेव बँकेत ठेवली जाते. या पैशातून त्या मुलीच्या शिक्षणाला हातभार लागावा, हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचं कोते सांगतात. समाजात असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले तर कोणताही बाप मुलीच्या लग्नाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्या करणार नाही.

संपादकांची शिफारस

