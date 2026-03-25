भोंदूगिरीवर काडसिद्धेश्वर महाराज यांचा कडक प्रहार; अशोक खरात प्रकरणी बोलताना सज्जनांच्या मौनावरही केले सवाल

काडसिद्धेश्वर महाराज यांनी स्पष्ट सांगितलं की, चुकीला चुकीचं आणि बरोबरला बरोबर म्हणण्याची सवय समाजात वाढायला हवी.

काडसिद्धेश्वर महाराज
काडसिद्धेश्वर महाराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर - अशोक खरात प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी आणि शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तींवर थेट प्रहार केला आहे. समाजात काही लोक धर्म, अध्यात्म, प्रवचन किंवा उपचाराच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचा गैरफायदा घेतात आणि अशा घटनांमुळे धर्मक्षेत्रच बदनाम होत असल्याची परखड मांडणी त्यांनी केली. “कुठे ना कुठे अशा घटना घडतच आहेत, आणि त्यातून समाजाचे शोषण होते,” असं सांगत त्यांनी या प्रवृत्तींकडे गांभीर्याने पाहण्याचं आवाहन केलं.

चूक ओळखून विरोध आवश्यक - महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभाग आणि कोल्हापुरातील सिद्धगिरी संस्थान कणेरी मठाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एका कार्यक्रमाचं नियोजन सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बोलताना मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराज यांनी स्पष्ट सांगितलं की, चुकीला चुकीचं आणि बरोबरला बरोबर म्हणण्याची सवय समाजात वाढायला हवी. एखाद्या व्यक्तीने चुकीचे कृत्य केले, तर संपूर्ण क्षेत्राला दोष देण्यापेक्षा त्या चुकीवर ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असं त्यांचं मत होतं. “चांगल्याला चांगलं म्हणणं आणि वाईटाला वाईट न म्हणणं हे विनाशाचं बीज आहे,” असा त्यांनी दिलेला संदेश सध्याच्या घडामोडींच्या संदर्भात अधिक ठळक ठरतो.



समाजात अंधश्रद्धेची साखळी - अशोक खरात सारख्या भोंदू व्यक्ती समाजाच्या भावनांशी खेळत असल्याने अंधश्रद्धेला खतपाणी मिळतं, असंही त्यांनी नमूद केलं. लोक घडलेल्या गोष्टी पटकन विसरतात आणि पुन्हा त्याच जाळ्यात अडकतात, ही समाजाची मोठी कमजोरी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे शिक्षण, जागरूकता आणि सार्वजनिक विरोध या तिन्ही गोष्टी आवश्यक असल्याचा त्यांचा आग्रह होता.



शासनाचीही जनजागृती करण्याची जबाबदारी - केवळ समाजानेच नव्हे, तर शासनानेही अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असं स्वामी म्हणाले. कायदा असला तरी त्याची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे झाली पाहिजे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. “न्यायाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे,” असं सांगून त्यांनी गुन्ह्यांवर तातडीची आणि ठोस कारवाई करण्याची गरज मांडली. अशोक खरात प्रकरणाच्या निमित्ताने समोर आलेले आरोप केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, समाजात रुजलेल्या अंधश्रद्धा, भीती आणि मौनाच्या संस्कृतीवरही प्रकाश टाकतात. अशा वेळी सज्जनांनी गप्प न राहता उघडपणे भूमिका घ्यावी, असं काडसिद्धेश्वर स्वामींचं म्हणणे आहे.

कोल्हापुरात विशेष कारागीर महाकुंभ - श्री सिद्धगिरी संस्थान मठ, कणेरी येथे 31 मार्च ते 4 एप्रिल 2026 दरम्यान होणारा ‘सिध्दगिरी कारागीर महाकुंभ’ हा परंपरा, कला आणि हस्तकलेचा भव्य संगम ठरणार आहे. याबाबतची माहिती देखील पत्रकार परिषदेत अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी दिली. देशातील 17 राज्यांतील 200 हून अधिक राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त कलाकार येथे सहभागी होणार आहेत. टेराकोटा, बांबू, लेदर वर्क, मधुबनी, पैठणी, बंजारा कला अशा विविध कलाप्रकारांचे प्रत्यक्ष दर्शन आणि विक्रीही होणार आहे. युवकांनी ही कला समजून घेऊन आधुनिक उद्योगांच्या दिशेने प्रेरणा घ्यावी, हा या महाकुंभाचा प्रमुख उद्देश आहे. कोल्हापूरकरांनी ही आगळीवेगळी कलायात्रा नक्की पाहावी, असं आवाहन देखील स्वामींनी केलं आहे.

काडसिद्धेश्वर महाराज
KADSIDDHESHWAR MAHARAJ

