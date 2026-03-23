ज्योतिबा मंदिरात भाविकांना लाथाबुक्यांनी मारहाण; 15 भाविकांसह पुजाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल
ज्योतिबा मंदिरात भाविकांना लाथाबुक्यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी 15 पुजाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर 15 भाविकांविरोधातही गुन्हा दाखल केला.
Published : March 23, 2026 at 5:10 PM IST
कोल्हापूर- राज्यासह कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र, गोवा राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेला दख्खनचा राजा श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मंदिर परिसरात काही पुजाऱ्यांकडून परीते गावातील दोन भाविकांना बेदम मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे भाविकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मंदिर परिसरात मद्यप्राशन करून इतर भाविकांना त्रास दिल्यामुळेच या भाविकांना मारहाण झाल्याचा दावा येथील पुजाऱ्यांनी केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्योतिबा मंदिर परिसरात रविवारी परिते ता. करवीर गावातील काही नागरिक दर्शनासाठी गेले होते. यावेळी पुजारी आणि या नागरिकांमधून तुंबळ हाणामारी झाल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झालाय. ज्योतिबा मंदिरात 15 ते 20 पुजाऱ्यांनी मिळून दोन भाविकांवर लाथा-बुक्क्यांनी हल्ला केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित पुजारी भाविकांच्या अंगावर अक्षरशः तुटून पडल्याचं दिसत आहे. इतकंच नाही, तर दोन ते तीन पुजाऱ्यांनी भाविकांच्या डोक्यात नारळ मारल्याचंही समोर आलं आहे. ही मारहाण नेमकी कोणत्या कारणावरून झाली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. एका बाजूला काही नागरिक मद्यप्राशन करून हुलडबाजी करत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. तसेच देव कार्यात आणि देवाच्या छबिनासोबत छेडछाड केल्याच्या प्रकरणातूनही मारहाण झाल्याचे सांगितलं जात आहे.
सखोल तपास सुरू- दुसरीकडे पुजाऱ्यांनी अरेरावी करत भाविकांना मारहाण केल्याचंदेखील सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात परिते गावातील भाविकांना पुजाऱ्यांनी मारहाण केल्यामुळे गावकरी आक्रमक झालेले आहेत. ते देवस्थानला या संदर्भात जाबदेखील विचारणार आहेत. मद्यप्राशन करून हुल्लडबाजी करणाऱ्या भाविकासंदर्भात घटनेचा निषेध नोंदवत आज संपूर्ण ज्योतिबा डोंगरावरील दुकाने बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. मात्र, रविवारच्या या घटनेनंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी कोडोली पोलीस ठाण्यात 15 पुजारी आणि 15 भाविकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
ज्योतिबा मंदिर परिसरात दुकाने बंद ठेवून निषेध- गुढीपाडव्यापासून दख्खनचा राजा जोतिबा यात्रेला प्रारंभ झालेला आहे. यामुळे वाडी रत्नागिरी अर्थात ज्योतिबा डोंगर परिसरात राज्य आणि राज्याबाहेरून येणाऱ्या भाविकांची मोठी गर्दी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. याचदरम्यान मंदिर परिसरात हा प्रकार घडल्यानं भाविकांमध्ये संताप पाहायला मिळत आहे. मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणी घडलेल्या या प्रकारामुळे भाविकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दोषींवर कडक कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. तर मंदिर परिसरातील सर्व दुकाने बंद ठेवून झालेल्या प्रकारचा निषेध करण्यात आला. मात्र, भाविकांच्या सोयीसाठी दर्शन व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली.
