ETV Bharat / state

न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे 50 वे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथविधी संपन्न

लोकभवनात राज्यपालांच्या उपस्थितीत दरबार हॉलमध्ये पार पडलेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व विद्यमान न्यायमूर्तींची हजेरी लावली.

Justice Mahesh chandra Tripathi is now 51st Chief Justice
न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे 50 वे मुख्य न्यायमूर्ती (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 6:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून वर्णी लागलेल्या न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बुधवारी शपथ घेतली. न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे 50 वे मुख्य न्यायमूर्ती ठरलेत.

लोकभवनात पार पडला शपशविधी - महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी बुधवारी लोकभवनात पार पडलेल्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. या प्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह काही कॅबिनेट मंत्रीही उपस्थित होते. या शपथविधीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठातील सर्व न्यायमूर्तींनीही सोहळ्याला आवर्जून उपस्थिती लावली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायाधीशपदावर असलेल्या न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या नावाची मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने गेल्याच महिन्यात केली होती. यावेळी लोकभवनातील दरबार हॉल इथं पार पडलेल्या या शपथविधी सोहळ्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तीपदाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. न्याय, निष्पक्षता आणि संविधानिक मूल्यांची जपणूक करत न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा निश्चितच लाभ होईल, असा विश्वास आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली.

कोण आहेत न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी? - न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी 1990 मध्ये लखनऊ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केलीय. त्यानंतर 11 जानेवारी 1992 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी प्रामुख्यानं दिवाणी प्रकरणांमध्ये वकिली केली. पुढे ऑक्टोबर 2007 पासून ते उत्तर प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त मुख्य वकील म्हणून कार्यरत झाले. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2013 रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. पुढे 10 एप्रिल 2015 रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून शपथ देण्यात आली. न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्याकडे अद्याप दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असून, ते 20 जून 2028 रोजी निवृत्त होतील.

हेही वाचाः

‘प्रेमविवाह’ केला म्हणून तरुणावर पिस्तूल, कोयत्याने हल्ला; पिंपळे निलखमध्ये खळबळ

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
50TH CHIEF JUSTICE
मुंबई उच्च न्यायालय
JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.