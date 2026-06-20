न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डींचं शिर्डीत साईदर्शन; साईबाबांच्या कृपेनं प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते, न्यायमूर्ती रेड्डींचा विश्वास
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी (justice K. Sreenivasa Reddy ) यांनी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात जाऊन साईदर्शन घेतलं.
Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 6:21 PM IST
शिर्डी : श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी दरवर्षी देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येत असतात. अढळ श्रद्धेनं प्रेरित होऊन भाविक साईबाबांच्या चरणी भरभरून दान अर्पण करतात.
न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांनी घेतलं साईदर्शन : आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांनी आज (20 जून) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीलाही हजेरी लावली. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
न्यायमूर्ती रेड्डी यांची साईबाबांवरील अथांग श्रद्धा : साईदर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांनी साईबाबांवरील आपली अथांग श्रद्धा व्यक्त केली. “श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय” असा जयघोष करत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते गेल्या 15 वर्षांपासून नियमितपणे शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहेत. दरवर्षी ते नियमाने आणि श्रद्धेने साईबाबांचा गुरुवारचा उपवास करतात, तसंच वर्षातून नऊ गुरुवारांचे व्रतही पाळतात. हे व्रत पूर्ण झाल्यानंतर ते शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेतात. वर्षातून दोन ते तीन वेळा शिर्डीत दर्शनासाठी येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
साईबाबांचे दर्शन मिळणं हे मोठं सौभाग्य : “साईबाबांच्या दर्शनाने मनाला जे समाधान आणि तृप्ती मिळते, ती शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे. जेव्हा जेव्हा मी शिर्डीला येतो, तेव्हा माझ्या मनातील प्रत्येक इच्छा साईबाबांच्या कृपेने पूर्ण होते. तसेच दर्शनासाठी आल्यावर शांत वातावरणात साईबाबांचे दर्शन मिळणं हे मी माझं मोठं सौभाग्य समजतो,” असं न्यायमूर्ती रेड्डी म्हणाले.
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