गुटख्याप्रमाणे राज्यात फटाके विक्रीवरही बंदी घालायला हवी, तरच प्रदूषण कमी होईल - उच्च न्यायालय
प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घाला, अशी सर्वांचीच भूमिका असेल तर तशी बंदी राज्य सरकारनं घालायलाच हवी, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
Published : November 19, 2026 at 10:15 PM IST
मुंबई : राज्यात जशी गुटखा बंदी लागू केलीय, तशी फटाक्यांवरही बंदी घालायला हवी, तरच दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या प्रदुषणावर आळा घालता येईल. विक्रीच झाली नाही तर लोक फटाकेच फोडणार कुठून?, कारण आपल्याकडे दिवाळी व्यतिरिक्तही फटाके फोडायला निमित्त लागत नाही. बारा महिने चालणारे सण उत्सव, लग्न समारंभ, राजकीय सभा, इतकंच काय भारतानं क्रिकेटचा सामना जिंकला, तरी लोकं फटाक्यांची आतषबाजी करतात, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी नोंदवलं आहे.
राज्य सरकारनं प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यायला हवेत : प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घाला, अशी सर्वांचीच भूमिका असेल तर तशी बंदी राज्य सरकारनं घालायलाच हवी. महाराष्ट्रात फटाक्यांची निर्मिती केली तरी चालेल पण इथं त्याची विक्री करु देण्याबाबत विचार करायला हवा. फटाके बनवणाऱ्यांनी ते कुठेही विकावेत, असं मत यावेळी उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. तसंच आम्हाला लोकांच्या तसेच पशू पक्षांच्या जीवाची आणि आरोग्याची जास्त काळजी आहे. लोकांच्या शांततेत जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा येऊ नये, असं आमचं मत आहे. दिवाळीत होणाऱ्या आतषबाजीवर कशा प्रकारे निर्बंध घालता येतील, यावर आम्ही सविस्तर आदेश देऊ, प्रशासनानं त्यांच काम करतंय की नाही, याची आम्ही वाट पाहणार नाही. आम्ही जसे आदेश देत आलोय, ते देतच राहणार असं नमूद करत गुरूवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी तहकूब केली.
काही जणांसाठी यंदाची दिवाळी काळी ठरली : मुंबईत यंदा दिवाळी दरम्यान 3500 हून अधिक आगीच्या घटना घडल्या. काही लोकांचे प्राणही गेले तर अनेकांची आयुष्यभराची कमाई जळून खाक झाली. फटाक्यांमुळे लोकांचा जीव जातोय, मालमत्तेचे नुकसान होतंय तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. खासकरून उडत्या रॉकेटमुळे यंदाच्या दिवाळीत अशा प्रकारे अतोनात नुकसान झालं आहे. बंदी असूनही लोक रॉकेट उडवतच होते. एकदा रॉकेट पेटवल्यावर त्यावर कुणाचचं नियंत्रण राहत नाही आणि नुकसान झाल्यावर ते रॉकेट कुठून आलं होतं, कुणी लावलं होतं याचा शोध घेणंही अशक्य आहे. त्यामुळं याबाबत काही कठोर निर्णय घेणं आता क्रमप्राप्त आहे, असे खडेबोल यावेळी उच्च न्यायालयानं सुनावले आहेत. दिवाळीत होणारे ध्वनी व वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी पोलीस, महापालिका व प्रदुषण नियंत्रण मंडळानं खूप प्रयत्न केले. मरिन ड्राईव्ह, शिवाजी पार्क यांसरख्या ठिकाणी यंदा फाटके फोडण्यावर बंदी होती, त्यासाठी त्यांचं कौतुकच करायला हवं. पण एवढे करुनही यंत्रणा अपयशी ठरली कारण, दिवाळीत मुंबईची हवा अगदीच खालावली होती. प्रदूषण करणारे फटाके वाजवू नका, लोकांना त्रास होईल असे काही करु नका, असं आम्ही वारंवार सांगतो. तरी काही लोक ऐकलेच नाहीत. अन्य नागरिकांच्या आरोग्याची हानी झाली तरी काही लोक फटाके फोडायचे थांबले नाहीत. पहाटे तीन वाजेपर्यंत फटाके फोडत होते, असं निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयानं नोंदवलं.
काय आहे प्रकरण? : धार्मिक सण उत्सवातील मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. ज्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. हल्ली सण उत्सव शांततेत साजरे केलेच जाऊ शकत नाहीत, असं चित्र आहे. पण काही जणांची अथवा एका विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना चुकवावी लागू नये. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती मूकपणे या गोष्टींचा त्रास सहन करत असतात. अशी भूमिका याप्रकरणी अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयापुढं मांडली. ध्वनिक्षेपकांसंदर्भात आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयापुढे केली. मोठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांमुळेही होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट आहे. याआधी अनेकदा उच्च न्यायालयानं आदेश दिलेले आहेत, त्यामुळं त्यावर नव्यानं कोणतेही आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, दिलेले आदेशच काटोकोरपणे पाळण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
हेही वाचा :
- कुस्तीच्या लॉर्डसवर 'शड्डू' घुमणार कधी? चटपट कुस्त्यांना शौकीन मुकले, वस्ताद, पैलवानांनी केली 'ही' मागणी
- बेरोजगारीचा कहर! जिल्ह्यातल्या मजुरांना हेल्पलाईन सुरू; जालन्यापेक्षा परराज्यांतून आले तीन हजार कॉल
- जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा ग्रंथ होणार प्रसिद्ध ; 170 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कलाप्रेमींना मिळणार पर्वणी