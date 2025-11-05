ETV Bharat / state

जुन्नरच्या बिबट्यांना वनतारामध्ये पाठविण्यात येणार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांची माहिती

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरात बिबट्यांचे हल्ले हे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.

Pune District Collector Jitendra Dudi
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरात बिबट्यांचे हल्ले हे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पिंपरखेड (ता. शिरुर) इथं झालेल्या बिबट्याच्या हल्ल्यात 13 वर्षीय रोहन विलास बोंबे या मुलाचा मृत्यू झाला. यानंतर बिबट्यांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची ग्रामस्थांकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात वाढत असलेल्या बिबट्यांचे हल्ल्याच्या संदर्भात आता जिल्हा प्रशासनाकडून उपाय म्हणून पकडण्यात येणाऱ्या बिबट्यांना वनतारा इथं पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

बिबट्यांची संख्या दहापटीनं वाढली : बुधवारी (5 नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले की, "पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागात 2019 मध्ये बिबट्यांची संख्या ही 200 होती. मागच्या पाच वर्षांत या बिबट्यांची संख्या दहापटीनं वाढून आता 2000 हून अधिक झाली आहे. या वाढत्या संख्येमुळं बिबट्यांच्या हल्ल्यांची संख्या देखील वाढली आहे. मागच्या महिन्याभरात विविध उपाय योजना करण्यात आल्या असून नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्रीच्या वेळेस वीज पुरवठा खंडित केलं जात नाही आहे. तसंच वनविभागाला 200 पिंजऱ्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मागील महिन्याभरात 9 बिबट्यांना पकडण्यात आले आहेत. तसंच अतिरिक्त बिबट्यांच्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडे काही प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता आणि जे काही बिबटे पकडण्यात येणार आहेत, त्यांना वनतारा इथं पाठविण्यात येणार आहे, " असं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितलं.

नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण : पुढं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले की, "मागील काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळं आणि मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या वाढत्या वावरामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील पाच वर्षांत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका 13 वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा मृत्यू झाला आहे."

विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार : "बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी तब्बल 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात 20 विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल. या मोहिमेत 500 पिंजरे, 20 ट्रँक्युलायझिंग गन, 500 ट्रॅप कॅमेरे, 250 लाईव्ह कॅमेरे, 500 हाय-पॉवर टॉर्च, 500 स्मार्ट स्टिक, 20 मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यांसह प्रत्येक टीमसाठी 5-6 प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत," असं देखील जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितलं.

