मूक अभिनयातून हसवणारा छत्रपती संभाजीनगरचा 'चार्ली चॅप्लिन'; सोमनाथ स्वभावनेनं घडवले 40 ज्युनियर कलाकार, सामाजिक उपक्रमातून जनजागृती
सोमनाथ स्वभावनेनं 18 वर्षांपासून चार्ली चॅप्लिनची कला जिवंत ठेवली आहे. 'ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन'द्वारे 40 नवे कलाकार घडवत त्यांनी कलेतून सामाजिक व उपजीविकेचा आदर्श मांडला आहे.
Published : April 16, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 6:27 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : चार्ली चॅप्लिन म्हटलं की चेहऱ्यावर आपोआपच हसू आल्याशिवाय राहणार नाही. मूक अभिनयातून फक्त आपल्या हावभाव आणि चेहऱ्यावरील भावमुद्रा यांच्या माध्यमातून मनोरंजन करणारा एक कलाकार म्हणून त्याच्याकडं आजही पाहिलं जातं. ते जगात नसले तरी त्यांची कला आजही जिवंत ठेवण्याचं काम केलं आहे ते शहरातील सोमनाथ स्वभावने या कलाकारानं. गेल्या 18 वर्षांपासून सामाजिक उपक्रमांपासून तो खासगी कार्यक्रमांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपली कला सादर करतो. यातून सोमनाथनं उपजीविकेचं साधन शोधलं. शिवाय राज्यातील होतकरू कलाकारांना एकत्र करून 'ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन'ची स्थापना केली. सोमनाथ स्वभावने यानं मागील चार वर्षांपासून चाळीस ज्युनियर चार्ली घडवत आगळा वेगळा उपक्रम हाती घेतला आहे. कलाकारांच्या मदतीसाठी काम करत असल्याची भावना सोमनाथ स्वभावाने यानं व्यक्त केली. चार्ली चॅप्लिन यांच्या 137 व्या जयंती निमित्त क्रांती चौक इथं विशेष सादरीकरण करत हा दिवस अनोख्या पद्धतीनं साजरा केला.
गेल्या अठरा वर्षांपासून काम करत आहेत : ज्युनियर चार्ली म्हणून शहरात प्रसिद्ध असलेला सोमनाथ स्वभावाने हा एक सच्चा कलाकार आहे. अठरा वर्षांपूर्वी त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली आणि त्यानं जगाला हसवणाऱ्या चार्ली चॅप्लिन यांची कला अवगत करून त्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांमधून जनजागृती आणि स्वयंरोजगार निर्माण केला. सोमनाथ होतकरू व्यावसायिक म्हणून उदयास येत असताना, काही निर्णय घेण्यात चूक झाली आणि व्यवसाय बुडला. त्यातून आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळं आत्महत्या करण्याचा विचार डोक्यात येऊ लागला. परंतु, तो चार्ली चॅप्लिन यांचा मोठा चाहता होता. त्यांच्या कार्यातून त्यानं प्रेरणा घेण्याचा प्रयत्न करण्याचं ठरवलं. त्याचदिवशी सुरू झालं सोमनाथचं दुसरं आयुष्य ते ज्युनियर चार्लीच्या रूपात. आपली कला सादर करून त्यानं छोट्या समारंभातून पैसे कमावण्यास सुरुवात केली. शिवाय हॉटेल, कॅन्टीन व्यवसायातून उपजीविका भागवण्यास सुरुवात केली.
सुरुवातीला लोकांनी उडवली खिल्ली : एखादं नवीन काही सुरू करायचं म्हणाल्यावर त्याबाबत लोक विरोधी प्रतिक्रिया देणं स्वाभाविक असतं. असाच अनुभव सोमनाथ याला आला. मुंबईतील हाजीअली, गेट वे ऑफ इंडिया, सिद्धिविनायक मंदिर अशा ठिकाणी त्यानं आपली कला सुरुवातीला सादर केली. त्यावेळी काही लोकांनी कौतुक केलं तर काही लोकांनी नावं ठेवली. "एखाद्या कलाकाराला कला सादर करून स्वतःला सिद्ध करून दाखवावं लागतं. त्याशिवाय त्याला कलाकार म्हणून मान्यता मिळत नाही. आलेले अनुभव सकारात्मक घेत लोकांचा स्वभाव समजून घ्यायला सुरुवात केली. कोणालाही प्रतिकार न करता त्यातून चांगलं शोधलं आणि पुढं जाण्याचा मार्ग शोधला. 'ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन'ची स्थापना करून राज्यात तब्बल चाळीस ज्युनियर चार्ली जोडलेत," अशी माहिती सोमनाथ स्वभावने यानं दिली.
चार वर्षांपूर्वी स्थापन केलं 'ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन' : "दुसऱ्या महायुद्धात सर्वत्र हाहाकार माजला असताना लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्याचं काम केलं ते चार्ली चॅप्लिन यांनी. त्यांचं अभिनय कौशल्य कुठल्याही संवादाशिवाय बरंच काही बोलून जायचं. नैराश्यामध्ये असणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला मानसिक आधार देण्याचं सामर्थ्य त्यांच्या हसवण्यामध्ये होतं. अशा महान कलाकाराची कला आजही जिवंत राहावी आणि त्यांनी सुरू केलेलं काम पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी 'ज्युनियर चार्ली फाउंडेशन' सुरू केलं. मात्र एकट्या कलाकारामुळं ही कला पुढं जाणार नाही, असा विचार करून अनेक चार्ली निर्माण करण्याचा निर्धार केला. यानंतर हुबेहुब चार्ली यांच्यासारखी वेशभूषा कशी करायची? त्यांचे हावभाव कसे करायचे? कोणते नियम पाळायचे? यावर काम केलं. त्यातूनच राज्यात मोठं काम करता आलं. आता त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा मानस आहे," अशी माहिती ज्युनियर चार्ली सोमनाथ स्वभावने यानं दिली.
सामाजिक चळवळीत सहभाग : "रोजगारासाठी सुरू केलेल्या कामातून सामाजिक चळवळीला सुरुवात केली. व्यसनमुक्ती, महिला सुरक्षा, वाहतूक नियमांचं पालन करण्यासाठी संपादेशन अशा विविध उपक्रमांमध्ये ज्युनियर चार्ली संघटना पुढं सरसावली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद यासारख्या सर्व निवडणुकांमध्ये मतदार जनजागृती करण्याची जबाबदारी ज्युनियर चार्ली फाउंडेशनला सोपवली होती. मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी लोकांशी संवाद साधून जातीतजास्त मतदान करण्यासाठी प्रयत्न केले. पोलीस दलाकडून रस्ते वाहतूक नियमाच्या पालनासाठी घेण्यात आलेल्या जनजागृती मोहिमेत आवर्जून ज्युनियर चार्ली सोमनाथ यांना आमंत्रित केलं होतं. लोकांनी नियम मोडल्यास काय परिणाम होतात?, त्याबाबत मुक अभिनय करून हसतखेळत जनजागृती करण्याचं काम करत त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे," अशी माहिती ज्युनियर चार्ली फाउंडशनचे उपाध्यक्ष सुमित पंडित यांनी दिली.
कलावंतांना मिळावा आधार : "जूनियर चार्ली फाउंडेशनच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम राबवत असताना कलावंतांसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबासाठी आवश्यक असलेले पैसे कमवल्यानंतर उर्वरित पैसे फाउंडेशनमध्ये जमा केले जातात. गोरगरीब कलाकारांना आधार देण्यासाठी त्या पैशांचा उपयोग करण्याचा मानस आहे. कलाकारांना त्यांच्या हक्काचं व्यासपीठ मिळावं, समाजात त्यांना वेगळं स्थान मिळावं, यासाठी स्किल प्रोग्राममध्ये कलावंतांचा समावेश करायला हवा. कलाकार असल्यानं त्यांना मानधनही कमी मिळतं. याशिवाय कोणती बँक त्यांना व्यवसायासाठी कर्ज ही उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळं त्यांच्यासाठी काम करण्यासाठी फाउंडेशन भविष्यात काम करेल," अशी माहिती सोमनाथ स्वभावने यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
