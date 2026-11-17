सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; राज्यभरात कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. पिंपरी न्यायालयातील 68 कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभाग आहे. यामुळे न्यायालयाचं कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
Published : November 17, 2026 at 12:32 PM IST
पिंपरी-चिंचवड - उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य शासनाकडे गेल्या 21 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, या मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपरी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील 68 हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मान्यतेसह राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र, तब्बल 21 महिने उलटूनही शासनाने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
या मागणीसाठी राज्यातील न्यायिक कर्मचारी तसेच सुमारे 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत संपाचे हत्यार उपसले आहे. मागण्या मान्य होऊन सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पिंपरी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
या संपाचा सर्वाधिक फटका न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांना आणि सुनावण्यांना बसण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रकरणांच्या नोंदी ठेवणे, कागदपत्रांची हाताळणी, सुनावणीसाठी आवश्यक फाईल्स उपलब्ध करून देणे, समन्स आणि वॉरंट बजावणीची प्रक्रिया, आदेशांची अंमलबजावणी तसेच निकालांच्या प्रती देणे अशा महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, जामीन अर्ज, फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी दावे, कौटुंबिक वाद तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्यास संबंधित पक्षकार, साक्षीदार आणि वकिलांना पुन्हा न्यायालयात हजर राहावे लागू शकते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होणार असून, आधीच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
वकील गणेश गायकवाड यांनीही या संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष वेधले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांशिवाय न्यायालयाची दैनंदिन प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत चालणे कठीण आहे. त्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावणीपासून ते आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यापर्यंत अनेक कामांमध्ये विलंब होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य पक्षकारांना सहन करावा लागू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एकीकडे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संपावर गेले आहेत, तर दुसरीकडे या आंदोलनामुळे न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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