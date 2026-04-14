पुण्यासह पिंपरीत भीमजयंतीचा जल्लोष : बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी, चंद्रकांत पाटील म्हणतात महापुरुषांना जातीमध्ये वाटू नका
पुणे शहर तसंच पिंपरी चिचंवडमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना हजारो भीम अनुयायींनी अभिवादन केलं. प्रशासनाच्या वतीनं पिंपरी चौकातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावर हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करण्यात आली.
Published : April 14, 2026 at 9:58 PM IST
पुणे/पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त उत्साहाचं आणि अभिमानाचं वातावरण पाहायला मिळालं. पिंपरी चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ हजारो भीम अनुयायी एकत्र येत अभिवादन करताना दिसले. या विशेष दिवशी प्रशासनाच्या वतीनं अनोखी मानवंदना देण्यात आली. पिंपरी चौकातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावर हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. आकाशातून उधळलेल्या फुलांच्या वर्षावाने संपूर्ण परिसर भारावून गेला होता. उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात आणि जयभीमच्या घोषणांनी हा क्षण अधिकच भावनिक आणि उत्साहपूर्ण केला.
या कार्यक्रमाचं आणखी एक आकर्षण म्हणजे पद्मश्री भिकल्या धिंड्या यांचं तारपा वादन. त्यांनी आपल्या पारंपरिक आदिवासी वाद्य ‘तारपा’च्या सुरांनी बाबासाहेबांना मानवंदना अर्पण केली. त्यांच्या वादनानं उपस्थितांमध्ये एक वेगळाच भावनिक आणि सांस्कृतिक रंग भरला. यावेळी आदिवासी बांधवांनी पारंपरिक वेशभूषेत तारपा नृत्य सादर करत फेर धरला होता. या नृत्यानं कार्यक्रमात सांस्कृतिक वैभवाची भर पडली.
पुणे स्टेशन परिसरात असलेल्या डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं भीमअनुयायी हे जमले होते. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापुरुषांना कोणीही जातीमध्ये वाटू नये असं म्हणत आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी महापौर, उपमहापौर तसंच विविध पक्षातील नेते मंडळी यांनी एकत्रित येत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका विशिष्ट समाजाचे नाहीत, तर ते संपूर्ण जगाचे आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळेच आज आपण एक आदर्श लोकशाही अनुभवत आहोत. आपण शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महापुरुषांना जातीमध्ये विभागू नये. ते सर्वांचेच आहेत. मी अनेक वर्षांपासून आपल्या घरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करतो आणि या दिवशी बौद्ध भिक्खूंना घरी जेवायला बोलावून त्यांना वस्त्रदान करतो.आज राजकारण आणि समाजकारण याचं इतकं सुंदर कॉम्बिनेशन मी कुठेही पाहिलं नाही. इथे ब्राह्मण, मागासवर्गीय, ओबीसी अशा सर्व जाती-धर्माचे लोक एकाच टेबलावर बसून मिसळ खातात. अशा सहभोजनातूनच खऱ्या अर्थाने सामाजिक विषमता संपेल अस यावेळी त्यांनी सांगितलं.
गेल्या चार वर्षांपासून महापुरुष अभिवादन कृती समितीच्या वतीने महापुरूषांच्या जयंतीच्या निमित्ताने एकतेचा संदेश म्हणून एकता मिसळ तयार केली जाते.आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं तब्बल दहा हजार किलोची भव्य एकता मिसळ तयार करण्यात आली आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केल्यानंतर अनुयायी सकाळपासून या मिसळच आस्वाद घेताना पाहायला मिळाले. यंदा या उपक्रमाचं चौथं वर्ष आहे. याबाबत महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले की प्रत्येक महापुरुषाच्या जयंतीच्या निमित्ताने सामाजिक संदेश म्हणून ही भव्य एकता मिसळ तयार करण्यात येते. या मिसळच्या माध्यमातून एकतेचा संदेश देण्यात येत असतो.
