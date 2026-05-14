पोहण्याचा आनंद आला अंगलट; वैभववाडीतील करूळ गावात हसत्या-खेळत्या तिघींचा बुडून मृत्यू
करूळ जामदारवाडी येथील धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या सात जणांपैकी तीन मुलींचा बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली.
Published : May 14, 2026 at 9:29 AM IST
सिंधुदुर्ग : वैभववाडी तालुक्यातील करूळ जामदारवाडी येथील धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या सात जणांपैकी तीन मुलींचा बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. या दुर्घटनेत तन्वी अनंत माळकर (वय 16, रा. करूळ), ऋतिका संतोष पाटील (वय 18, रा. करूळ) आणि स्वरा संदीप सुर्वे (वय 11, रा. कुसूर) या तिघींचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण वैभववाडी तालुक्यावर शोककळा पसरलीय.
स्वराला पाण्याचा अंदाज न आल्याने ती बुडू लागली : मिळालेल्या माहितीनुसार, तन्वी, ऋतिका आणि स्वरा यांच्यासह करण वारंग, श्रुतिका वारंग, विराज पाटील आणि जार्गवी सुर्वे हे सात जण दुपारी चारच्या सुमारास जामदारवाडी धरणावर गेले होते. पाण्यात उतरल्यानंतर स्वराला पाण्याचा अंदाज न आल्याने ती बुडू लागली. तिला वाचवण्यासाठी गेलेल्या तन्वी आणि ऋतिका या दोघींचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. स्थानिक ग्रामस्थांनी धाव घेऊन तिघींनाही बाहेर काढले. परंतु तोपर्यंत उशीर झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोनी साटम, तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, सभापती सिद्धेश रावराणे, उपसभापती साची कोलते आणि नायब तहसीलदार दिलीप पाटील यांनी तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेऊन पीडित कुटुंबांचे सांत्वन केले.
भावंडांसमोरच ओढले मृत्यूने : या दुर्घटनेचे भीषण वास्तव म्हणजे स्वराची बहीण जार्गवी आणि ऋतिकाचा भाऊ विराज हे दोघेही तिथे उपस्थित होते. आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्या बहिणींना काळाने ओढल्याचे पाहून या लहान भावंडांनी घटनास्थळी फोडलेला हंबरडा उपस्थितांची मने हेलावून टाकणारा होता. एका क्षणात हसण्या-खिदळण्याचे रूपांतर आक्रोशात झाले.
स्वरा आजीच्या कार्यासाठी करूळ गावात आली : मृत स्वरा सुर्वे ही मुंबईत सहावीत शिकत होती. ती आजीच्या कार्यानिमित्त करूळ भोयडेवाडी येथे आली होती. तन्वी माळकर हिने नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, तर ऋतिका पाटील ही मे महिन्याच्या सुट्टीसाठी मुंबईहून गावी आली होती. गावी सुट्टी घालवण्याचे त्यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले.
हेही वाचाः
भारतात उन्हाळ्याचा पॅटर्न बदलतोय; उष्णतेच्या वाढत चाललेल्या लाटामागं काय आहे वैज्ञानिक सत्य?