ETV Bharat / state

महाशिवलिंगाच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यात ‘असुरी शक्तीं’वर जोरगेवारांचा घणाघात

मंदिराच्या निर्मिती आणि जीर्णोद्धाराच्या कामात काही असुरी शक्तींनी अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला.

Chandrapur MLA Kishor Jorgewar
महाशिवलिंगाच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यात ‘असुरी शक्तीं’वर जोरगेवारांचा घणाघात (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 9:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील पुरातन महाशिवलिंग जीर्णोद्धार आणि पूजनाचा कार्यक्रमासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी चंद्रपूरला भेट देत महाशिवलिंगाचे पूजन केले. त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पुरातन महाशिवलिंगाचा इतिहास तसेच त्याच्या जीर्णोद्धारासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. या मंदिराच्या निर्मिती आणि जीर्णोद्धाराच्या कामात काही असुरी शक्तींनी अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला.

‘असुरी शक्तीं’कडून अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न : आमदार जोरगेवार म्हणाले की, महाशिवलिंगाच्या निर्मिती आणि जीर्णोद्धाराचे कार्य पूर्ण होऊ नये, यासाठी काही ‘असूरी शक्तींनी’ अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असल्यामुळे अशा कोणत्याही शक्तींना थारा मिळणार नाही. असे म्हणाले यामुळे आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या निशाणा नेमका कोणावर होता यासंदर्भात आता राजकीय चर्चांना ऊत आला आहे. कार्यक्रमाला अमृता फडणवीस, आमदार किशोर जोरगेवार, माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस, डॉ. रजनी हजारे यांनी उपस्थिती लावली होती.

ज्येष्ठ आमच्या आयुष्यातील वटवृक्ष : विशेष म्हणजे अमृता फडणवीसांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. ज्येष्ठ, वृद्ध व्यक्ती ही देशाची मौलिक संपत्ती आहे. कारण ते अनुभवसंपन्न असतात. जेव्हा एखादे रोपटे वाढते आणि त्याचे वृक्ष होते तेव्हा जग समृद्ध होते, तसे ज्येष्ठ आमच्या आयुष्यातील वटवृक्ष आहेत. त्यांची सेवा हाच आमचा परमधर्म आहे, असंही अमृता फडणवीस म्हणाल्यात. लग्न करून मी देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी आले, तेव्हा पहिली कर्तृत्ववान स्त्री म्हणून मी शोभाताई यांना पाहिले. आम्हा सर्व सुनांना त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली. सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी आम्ही त्यांना रात्री-बेरात्री स्कूटरवर फिरतानाही पाहिले. नक्षलवादावर आळा घालण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. तसेच एकदा शोभाताई ‘किडनॅप’देखील झाल्या होत्या, अशी आठवण अमृता फडणवीस यांनी यावेळी सांगितली.

हेही वाचाः

TAGGED:

MAHASHIVLINGA RENOVATION CEREMONY
AMRUTA FADANVIS
BJP
महाशिवलिंगाचा जीर्णोद्धार
CHANDRAPUR MLA KISHOR JORGEWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.