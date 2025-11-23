ETV Bharat / state

डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉनमध्ये नौदल आणि नागरिकांची एकत्र दौड; 'इतक्या' नागरिकांनी घेतला सहभाग

डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन 2025 रविवारी सकाळी उत्साही वातावरणात पार पडली. यावेळी नौसेना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह 23 हजार नागरिक मॅरॅथॉनमध्ये धावले.

डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन 2025
Published : November 23, 2025 at 8:25 PM IST

मुंबई : डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन 2025 रविवारी सकाळी उत्साही वातावरणात पार पडली. पहाटेची वेळ, थंड हवा आणि नौसेना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह 23 हजार नागरिक मॅरेथॉनसाठी रस्त्यावर उतरले. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचा सहभाग देखील उल्लेखनीय होता. त्यामुळे हे शहर फक्त कामासाठी नाही, तर उत्साह, फिटनेस आणि एकोप्यासाठीही धावते हे मुंबईनं आज पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.

WNC Navy Half Marathon
डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन (ETV Bharat Reporter)

फ्लॅग ऑफ आणि धावपटूंच्या घोषणा : कार्यक्रमाची सुरुवात विशेष रंगतदार वातावरणात झाली. अभिनेते रितेश देशमुख आणि सुनील शेट्टी यांनी फ्लॅग ऑफ करून मॅरेथॉनची सुरुवात केली. यावेळी सर्व धावपटूंनी दिलेल्या 'भारत माता की जय' या घोषणेमुळं वातावरण दुमदुमून गेलं. दोघांनीही धावपटूंना प्रोत्साहन दिलं. रितेशच्या मिश्किल स्वभावामुळं वातावरण हलकंफुलकं झालं होतं. तर फिटनेसफ्रीक सुनील शेट्टीच्या उपस्थितीनं स्पर्धकांमध्ये अनोखा जोश आला होता. यावेळी रितेश देशमुख यांनी लोकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्साहानं इथं येणं हेच खरं यश आहे, असं म्हटलं.

प्रतिक्रिया देताना एल. एम. त्रिपाठी आणि मनाली साळुंखे (ETV Bharat Reporter)



मॅरेथॉनसाठी विशेष लोकल : मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याचा उत्साह खूप असला तरी मुंबईच्या उपनगरांमधून सीएसएमटीला रविवारी पोहोचणं हा पण एक मोठा टास्क आहे. पण यावेळी रेल्वे प्रशासनानं या टास्कमध्ये सहभागी होत मुंबईकरांच्या प्रवासाचा मार्ग सुकर केला. सेंट्रल रेल्वेनं विशेष लोकल चालवल्या आणि धावपटूंची सीएसएमटीला पोहोचण्याची चिंता दूर केली. कल्याण आणि पनवेल येथून पहाटे सोडलेल्या दोन्ही ट्रेन योग्यवेळी सीएसएमटीवर पोहोचल्या.



विजेते : 5 किमी धाव – पुरुष गट (सर्वसाधारण)

क्रमांक बिब क्रमांकनाव वेळ
1 4028 आकश चौहान00:16:15
2 4512 हरीओम सिंग00:16:28
3 2878 शनी यादव00:17:37



विजेते : 5 किमी धाव – महिला गट (सर्वसाधारण)

क्रमांक बिब क्रमांकनाव वेळ
12151 गायत्री शिंदे 00:20:36
21397 वंदना ठाकूर00:21:22
32333 पूजा सावंत 00:22:20





विजेते : 10 किमी धाव – पुरुष गट (सर्वसाधारण)

क्रमांक बिब क्रमांकनाव वेळ
117070 सुरजित के यू 00:36:11
210329 तारोनीश इराणी00:36:34
310839 मनीलाल गावित 00:37:13



विजेते : 10 किमी धाव – महिला गट (सर्वसाधारण)

क्रमांकबिब क्रमांकनाव वेळ
118080 सौम्या 00:44:01
215855 स्वाती मोकळ 00:47:28
315814 मिताली दातार00:47:43





विजेते : हाफ मॅरेथॉन – पुरुष गट (सर्वसाधारण)

क्रमांक बिब क्रमांकनाव वेळ
122720 कार्तिक कर्केरा01:05:55
223154 दिनेश 01:06:15
325026 बबलू चव्हाण 01:13:34


विजेते : हाफ मॅरेथॉन – महिला गट (सर्वसाधारण)

क्रमांक बिब क्रमांकनाव वेळ
123998 पूजा 01:20:36
225025 रवीना गायकवाड01:20:41
322830 रोजी01:24:51


नागपूर टू मुंबई ओन्ली फॉर मॅरेथॉन : नागपूरच्या वर्षा मेश्राम यांनी डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्यासाठी नागपूरहुन मुंबई गाठली. वर्षा मेश्राम यांच्या नणंद भारतीय नौदलात नोकरीला आहेत. "नणंदेनं प्रोत्साहन दिल्यानं मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतला. या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी दीड महिन्याआधी सराव सुरु केला," असं वर्षा यांनी सांगितलं.


धावणं माझा छंद : "मी वेगवेगळ्या ठिकाणी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होतो. कारण मला फिट राहणं खूप आवडते. मी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून मॅरेथॉनमध्ये भाग घेत आहे. मी आर्मीमध्ये पीआर म्हणून काम करतो. मुंबईमध्ये गेल्या 2 ते 3 महिनेआधी बदली झाली असून या काळात मी मुंबईमध्ये झालेल्या सगळ्या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतलाय. या सर्व मॅरेथॉनमध्ये मी पहिल्या तीनमध्ये क्रमांक पटकावलेत असं" एल. एम. त्रिपाठी यांनी सांगितलं.


महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याकडं लक्ष द्यावं : "यंदा या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्याचं हे पाचवं वर्ष आहे. मी घर, माझी नोकरी सांभाळत दरवर्षी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होते. प्रत्येक महिलेनं स्वतःच्या आरोग्यकडं लक्ष द्यायला हवं. माझ्या पाच मॅरेथॉन पूर्ण झाल्या आहेत. अजून जोपर्यंत शक्य आहे, तोपर्यंत मी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत राहणार," असा निर्धार भारतीय नौदलात वॉर्ड सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या मनाली साळुंखे यांनी व्यक्त केला.

