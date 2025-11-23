डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉनमध्ये नौदल आणि नागरिकांची एकत्र दौड; 'इतक्या' नागरिकांनी घेतला सहभाग
डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन 2025 रविवारी सकाळी उत्साही वातावरणात पार पडली. यावेळी नौसेना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह 23 हजार नागरिक मॅरॅथॉनमध्ये धावले.
Published : November 23, 2025 at 8:25 PM IST
मुंबई : डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉन 2025 रविवारी सकाळी उत्साही वातावरणात पार पडली. पहाटेची वेळ, थंड हवा आणि नौसेना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह 23 हजार नागरिक मॅरेथॉनसाठी रस्त्यावर उतरले. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचा सहभाग देखील उल्लेखनीय होता. त्यामुळे हे शहर फक्त कामासाठी नाही, तर उत्साह, फिटनेस आणि एकोप्यासाठीही धावते हे मुंबईनं आज पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.
फ्लॅग ऑफ आणि धावपटूंच्या घोषणा : कार्यक्रमाची सुरुवात विशेष रंगतदार वातावरणात झाली. अभिनेते रितेश देशमुख आणि सुनील शेट्टी यांनी फ्लॅग ऑफ करून मॅरेथॉनची सुरुवात केली. यावेळी सर्व धावपटूंनी दिलेल्या 'भारत माता की जय' या घोषणेमुळं वातावरण दुमदुमून गेलं. दोघांनीही धावपटूंना प्रोत्साहन दिलं. रितेशच्या मिश्किल स्वभावामुळं वातावरण हलकंफुलकं झालं होतं. तर फिटनेसफ्रीक सुनील शेट्टीच्या उपस्थितीनं स्पर्धकांमध्ये अनोखा जोश आला होता. यावेळी रितेश देशमुख यांनी लोकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्साहानं इथं येणं हेच खरं यश आहे, असं म्हटलं.
मॅरेथॉनसाठी विशेष लोकल : मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याचा उत्साह खूप असला तरी मुंबईच्या उपनगरांमधून सीएसएमटीला रविवारी पोहोचणं हा पण एक मोठा टास्क आहे. पण यावेळी रेल्वे प्रशासनानं या टास्कमध्ये सहभागी होत मुंबईकरांच्या प्रवासाचा मार्ग सुकर केला. सेंट्रल रेल्वेनं विशेष लोकल चालवल्या आणि धावपटूंची सीएसएमटीला पोहोचण्याची चिंता दूर केली. कल्याण आणि पनवेल येथून पहाटे सोडलेल्या दोन्ही ट्रेन योग्यवेळी सीएसएमटीवर पोहोचल्या.
विजेते : 5 किमी धाव – पुरुष गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|4028
|आकश चौहान
|00:16:15
|2
|4512
|हरीओम सिंग
|00:16:28
|3
|2878
|शनी यादव
|00:17:37
विजेते : 5 किमी धाव – महिला गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|2151
|गायत्री शिंदे
|00:20:36
|2
|1397
|वंदना ठाकूर
|00:21:22
|3
|2333
|पूजा सावंत
|00:22:20
विजेते : 10 किमी धाव – पुरुष गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|17070
|सुरजित के यू
|00:36:11
|2
|10329
|तारोनीश इराणी
|00:36:34
|3
|10839
|मनीलाल गावित
|00:37:13
विजेते : 10 किमी धाव – महिला गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|18080
|सौम्या
|00:44:01
|2
|15855
|स्वाती मोकळ
|00:47:28
|3
|15814
|मिताली दातार
|00:47:43
विजेते : हाफ मॅरेथॉन – पुरुष गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|22720
|कार्तिक कर्केरा
|01:05:55
|2
|23154
|दिनेश
|01:06:15
|3
|25026
|बबलू चव्हाण
|01:13:34
विजेते : हाफ मॅरेथॉन – महिला गट (सर्वसाधारण)
|क्रमांक
|बिब क्रमांक
|नाव
|वेळ
|1
|23998
|पूजा
|01:20:36
|2
|25025
|रवीना गायकवाड
|01:20:41
|3
|22830
|रोजी
|01:24:51
नागपूर टू मुंबई ओन्ली फॉर मॅरेथॉन : नागपूरच्या वर्षा मेश्राम यांनी डब्ल्यूएनसी नेव्ही हाल्फ मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्यासाठी नागपूरहुन मुंबई गाठली. वर्षा मेश्राम यांच्या नणंद भारतीय नौदलात नोकरीला आहेत. "नणंदेनं प्रोत्साहन दिल्यानं मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतला. या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी दीड महिन्याआधी सराव सुरु केला," असं वर्षा यांनी सांगितलं.
धावणं माझा छंद : "मी वेगवेगळ्या ठिकाणी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होतो. कारण मला फिट राहणं खूप आवडते. मी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून मॅरेथॉनमध्ये भाग घेत आहे. मी आर्मीमध्ये पीआर म्हणून काम करतो. मुंबईमध्ये गेल्या 2 ते 3 महिनेआधी बदली झाली असून या काळात मी मुंबईमध्ये झालेल्या सगळ्या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतलाय. या सर्व मॅरेथॉनमध्ये मी पहिल्या तीनमध्ये क्रमांक पटकावलेत असं" एल. एम. त्रिपाठी यांनी सांगितलं.
महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याकडं लक्ष द्यावं : "यंदा या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्याचं हे पाचवं वर्ष आहे. मी घर, माझी नोकरी सांभाळत दरवर्षी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होते. प्रत्येक महिलेनं स्वतःच्या आरोग्यकडं लक्ष द्यायला हवं. माझ्या पाच मॅरेथॉन पूर्ण झाल्या आहेत. अजून जोपर्यंत शक्य आहे, तोपर्यंत मी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत राहणार," असा निर्धार भारतीय नौदलात वॉर्ड सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या मनाली साळुंखे यांनी व्यक्त केला.
