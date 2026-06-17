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जोगेश्वरी टर्मिनल लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत; टर्मिनलच्या खास बाबी कोणत्या? जाणून घ्या

जोगेश्वरी हे केवळ रेल्वे टर्मिनल न राहता मुंबईतील महत्त्वाचं ट्रान्झिट आणि इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होणार आहे.

Jogeshwari Coaching Terminal Project
जोगेश्वरी कोचिंग टर्मिनल प्रकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 9:23 AM IST

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मुंबई : जोगेश्वरी रेल्वे स्थानक परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या कोचिंग टर्मिनसचं काम सध्या वेगानं सुरू असून या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2027 पर्यंत प्रवाशांसाठी खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनानं दिली आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असून भविष्यात रेल्वे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यास त्याची मदत होणार आहे. तसेच वाढत्या प्रवासी भाराचं नियोजन करण्यासाठीही हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. या कोचिंग टर्मिनसमुळे पश्चिम रेल्वेवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी, रेल्वे सेवांचा लाभ घेणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

जोगेश्वरी ट्रान्झिट आणि इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होणार : या टर्मिनलमधून दररोज 24 डब्यांच्या मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांची हाताळणी केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात दररोज 12 मेल व एक्स्प्रेस गाड्या सुरू करण्यात येतील. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित झाल्यानंतर ही संख्या 24 गाड्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

टर्मिनलमध्ये सुरुवातीला तीन प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार असून भविष्यातील वाढत्या रेल्वे वाहतुकीचा विचार करून आणखी दोन अतिरिक्त प्लॅटफॉर्मचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

जोगेश्वरी हे केवळ रेल्वे टर्मिनल न राहता मुंबईतील महत्त्वाचं ट्रान्झिट आणि इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येकी सहा मीटर रुंदीचे दोन पादचारी पूल उभारण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक पुलावर एस्केलेटर आणि लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनलवरील प्रवासी भार कमी होणार : या प्रकल्पांतर्गत प्रवाशांना रेल्वेमधून उतरून थेट मेट्रो सेवेत प्रवेश करता यावा यासाठी मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन योजनेअंतर्गत जोगेश्वरी टर्मिनलला मेट्रो मार्ग 6 आणि मेट्रो मार्ग 7A शी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि वेळेची बचत करणारा ठरणार आहे.

जोगेश्वरी हे पश्चिम रेल्वेचे मुंबईतील चौथे टर्मिनल असणार असून सध्या कार्यरत असलेल्या दादर, मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनलवरील प्रवासी भार कमी करण्यास त्याची मोठी मदत होणार आहे. नव्या टर्मिनलमुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यासह विद्यमान टर्मिनलवरील गर्दीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

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JOGESHWARI TERMINAL PROJECT
जोगेश्वरी टर्मिनल
MUMBAI NEWS
मुंबई
JOGESHWARI COACHING TERMINAL

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