रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्यासाठी सर्वपक्षीय महिला आक्रमक, पुण्यात जोडेमारो आंदोलन
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी सर्वपक्षीय महिला नेत्या उपस्थित होत्या.
Published : November 3, 2025 at 2:11 PM IST
पुणे : फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात सर्वपक्षीय महिला नेत्या आक्रमक झाल्या आहेत. डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येनंतर चाकणकरांनी पीडितेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ आज पुण्यात गुडलक चौक येथे सर्वपक्षीय महिला नेत्यांकडून चाकणकरांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आलं.
पुण्यातील गुडलक चौकात सर्वपक्षीय महिला एकत्र आल्या होत्या. यावेळी सर्वांनी चाकणकरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विशेष बाब म्हणजे, या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील या देखील उपस्थित होत्या.यावेळी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या प्रतिमेला जोडो मारो आंदोलन करण्यात आलं.
'चाकणकरांच्या वक्तव्यामुळे आमच्या पक्षाची बदनामी' : रुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या की, आम्ही दोघी एकत्र पक्षात काम करत असलो तरी पक्षानं त्यांना एका महत्त्वाच्या पदावर बसवलं आहे. राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्ष केल्यावर महिलांच्या प्रश्नावर काम करून पीडितेला न्याय देण्याचं काम त्यांनी करायलं हवं. पण त्यांच्या वक्तव्यामुळे आमच्या पक्षाची बदनामी होत आहे. फलटण येथील पीडितेबाबत त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे. ते अत्यंत निषेधार्ह असून त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
... नाहीतर याहीपेक्षा उग्र आंदोलन केलं जाईल : यानंतर काँग्रेस नेत्या संगीता तिवारी म्हणाल्या की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी जे काही विधान केलं ते अत्यंत चुकीचं असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी चाकणकरांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा. जर राजीनामा घेतला नाही तर येत्या काही दिवसात याहीपेक्षा उग्र आंदोलन केलं जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
चाकणकर नेमकं काय म्हणाल्या होत्या? : दरम्यान, चाकणकरांनी 27 ऑक्टोबर रोजी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली. आत्महत्या केलेली डॉक्टर युवती याच रुग्णालयात काम करत होती. या रुग्णालयात डॉक्टर युवतीला पोलीस विभागाकडून त्रास होत होता. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी चाकणकर पोहोचल्या. त्यांनी रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना ही घटना दुर्दैवी असल्याचं सांगत म्हणाल्या की, "मी सर्व डॉक्टर, अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. डॉक्टर युवतीनं आयसी कमिटीकडे तक्रार केली नव्हती. मात्र, पोलीस आणि डॉक्टर यांच्यात एकमेकांबद्दल तक्रारी होत्या. आरोपींच्या बाबतीत फिट आणि अनफिट रिपोर्ट देण्यावरून तक्रारी होत्या. आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर महिलेनं तीनदा बदलीबाबतीत विचारणा होऊनही फलटणमध्येच थांबण्याचं ठरवलं होतं. त्यासाठी विशेष ऑर्डर करून बदली थांबवण्यात आली," असं रुपाली चाकणकर म्हणाल्या होत्या.
