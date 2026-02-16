जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचं आंदोलन; प्रशासनाविरोधात निवासी डॉक्टर उपोषणावर
जे. जे. रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी आपल्या हक्कांसाठी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. यामुळं रुग्णसेवा विस्कळीत झाली आहे.
Published : February 16, 2026 at 8:11 PM IST
मुंबई : ग्रांट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे.जे. समूह रुग्णालय येथील विद्यार्थी आणि निवासी डॉक्टरांनी आपल्या लोकशाही, शैक्षणिक आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केलं आहे. ग्रांट मेडिकल कॉलेज स्टुडन्ट्स असोसिएशनच्या वतीनं ही घोषणा करण्यात आली असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. "आम्हाला रुग्णांना त्रास द्यायचा नाही. पण आमच्या हक्कांसाठी हे पाऊल उचलणं भाग आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन आणि ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमचं उपोषण सुरूच राहणार, असं डॉक्टर असोसिएशनचे सरचिटणीस ऋषिकेश शिंदे यांनी सांगितलं.
या प्रश्नांकडं प्रशासनाचं दुर्लक्ष : वसतिगृहांची दयनीय अवस्था, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, कॅम्पसमधील अपुरी सुरक्षा, मेस-कॅन्टीनची निकृष्ट गुणवत्ता आणि निवासी डॉक्टर व इंटर्न यांच्या मानधनात होणारा विलंब या तातडीच्या प्रश्नांकडं प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
आंदोलनामागची प्रमुख कारणं : डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांच्या मते जिमखान्याच्या स्वायत्ततेवर प्रशासनाचा हस्तक्षेप, ऍडव्हायजरी कमिटीचं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीत रूपांतर, पीपीपी मॉडेलचा प्रस्ताव आणि निवडून आलेल्या विद्यार्थी संघटनेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न, हे वादाचे मुख्य मुद्दे आहेत.
उपोषणाची सुरुवात : हे बेमुदत उपोषण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीसमोर असलेल्या अँफीथिएटरमध्ये सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू झालं. तब्बल 200 निवासी डॉक्टरांनी सामूहिकपणे या आंदोलनात सहभाग घेतला असून मध्यवर्ती मार्ड संघटनेच्या जे.जे. शाखेचा याला पाठिंबा मिळाला आहे.
क्रीडा स्पर्धा रद्द झाल्यानं संताप : डॉक्टरांचा आरोप आहे की, मैदान वापरण्याची परवानगीही दिली जात नाही. जिमखान्याचं नियंत्रण पूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधीकडं होतं. मात्र नव्या नियमांनुसार डीन अध्यक्ष झालेत. समितीतील बदल डॉक्टरांना न सांगता करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर 14 फेब्रुवारीला ठरलेली क्रीडा स्पर्धा अचानक रद्द करण्यात आल्यानं बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना परत जावं लागलं.
प्रमुख मागण्या :
- डॉक्टरांनी चार मुख्य मागण्या पुढं ठेवल्या आहेत.
- जिमखान्याची स्वायत्तता कायम ठेवावी.
- वसतिगृह व मूलभूत सुविधा सुधाराव्यात.
- सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी.
- पगार व विद्यावेतन वेळेवर द्यावं.
रुग्णसेवेवर परिणाम : निवासी डॉक्टर हे सरकारी रुग्णालयाचा कणा मानले जातात. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी ओपीडी सेवा, वॉर्ड तपासणी आणि नियोजित शस्त्रक्रियांवर परिणाम दिसून आला. रुग्णालयाबाहेर रुग्णांच्या रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.
ही लढाई मूलभूत सुविधांसाठी : "रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी वरिष्ठ डॉक्टरांना कामावर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," अशी माहिती जे. जे. रुग्णालयाचे डीन डॉ. अजय भंडारवार यांनी दिली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या मते, हे आंदोलन केवळ स्थानिक प्रश्नांसाठी नसून लोकशाही हक्क, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि मूलभूत सुविधा यासाठीची लढाई आहे.
