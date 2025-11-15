जितेंद्र आव्हाडांच्या 'होम मिनिस्टर' उतरणार निवडणूक रिंगणात : प्रभाग 23 मधून ऋता आव्हाड इच्छूक
ठाण्यातील 9 नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं जितेंद्र आव्हाड यांना चांगलाच धक्का बसला. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांनी आता त्यांची पत्नी ऋता आव्हाड यांना निवडणूक रिंगणात उतरवलं.
Published : November 15, 2025 at 10:45 PM IST
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून इच्छुकांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटु लागले आहेत. अनेकांनी आपापल्या पक्षांकडं उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जितेंद्र आव्हाड यांच्या सौभाग्यवती ऋता आव्हाड या देखील निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. त्यांनी आपला अर्ज जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्याकडं सादर केला. कळव्यातील प्रभाग क्रमांक 23 मधील राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत गेलेल्या भूमिपुत्राशी त्यांचा सामना रंगणार आहे.
पक्ष सोडून गेलेल्या नगरसेवकांसमोर ॠता आव्हाडांचं आव्हान : कळव्यातील शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नऊ नगरसेवकांनी काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं खळबळ उडाली होती. त्यामुळे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडल्यानं हा एक प्रकारे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना धक्का होता. या पक्षफूटीचा बदला घेण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड यांनी कळव्यात आता होम मिनिस्टरलाच रिंगणात उतरवण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार त्यांच्या सौभाग्यवती ॠता आव्हाड यांनी प्रभाग क्रमांक 23 मधून इच्छुक म्हणून अर्ज दाखल करून पक्ष सोडणाऱ्यांसमोरच आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ॠता आव्हाड यांचा कळवा, मुंब्रा भागात दांडगा जनसंपर्क आहे. विशेषतः कळवा परिसरातील त्यांचं महिला सक्षमीकरणाचं काम दखल घेण्यासारखं आहे. शिवाय, परिसरातील त्यांचा चांगला जनसंपर्क असल्यानं प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये शिवसेनेसमोर मोठं आव्हान उभं राहणार असल्याची चर्चा आहे.
विकासकामांच्या जोरावर जितेंद्र आव्हाडांचं मताधिक्य : विद्यमान आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कळव्याचा कायापालट केला आहे, असा ते दावा करतात. इथल्या विकासकामांच्या जोरावरच जितेंद्र आव्हाडांचं मताधिक्य देखील वाढलं आहे, असं त्यांचे समर्थक सांगतात. ॠता आव्हाड यांनी मतदारसंघात संघर्ष या महिला संस्थेच्या माध्यमातून काम केलं आहे. त्यामुळे जे नऊ नगरसेवक पक्षांतर करून गेले आहेत, त्यांना ॠता आव्हाड यांच्या उमेदवारीमुळे मोठा संघर्ष करावा लागणार असल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा :
- राज्य गुंडांच्या ताब्यात गेलंय, लोकशाहीचे चारही खांब हलू लागलेत; जितेंद्र आव्हाडांची सरकारवर टीका
- विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळानं मुंबई पोलीस आयुक्तांची घेतली भेट; कसं असेल मोर्चाचं स्वरुप?
- "आझादीमध्ये राहू द्या, हुकूमशाही लादू नका", स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्री बंदीवरून जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर हल्लाबोल