पावसाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे पूर्ण झाले, तरी महाराष्ट्राला काहीही मिळाले नाही - जितेंद्र आव्हाड
पावसाळी अधिवेशनावर जितेंद्र आव्हाड यांनी नाराजी व्यक्त केली. "पावसाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे पूर्ण झाले आहेत. तरीही या अधिवेशनातून महाराष्ट्राला काहीही मिळालेलं नाही, असं ते म्हणाले.
Published : July 3, 2026 at 7:52 PM IST
मुंबई - विरोधक एकजूट नसल्याची टीका करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या पक्षातील परिस्थितीकडे लक्ष द्यावं, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आव्हाड म्हणाले, "विरोधक एकजूट नाहीत, असं सत्ताधारी म्हणत असले तरी मला कोणाचंही नाव घ्यायचं नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्षांमध्ये काय सुरू आहे, हे त्यांनी स्वतः पाहावं. आधी स्वतःच्या घरातील अंधार तपासावा."
'अधिवेशनातून काहीही मिळालेलं नाही' : पावसाळी अधिवेशनावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. "पावसाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे पूर्ण झाले आहेत. तरीही या अधिवेशनातून महाराष्ट्राला काहीही मिळालेलं नाही. मंत्री सभागृहात येत नाहीत आणि आमच्या प्रश्नांना उत्तरंही देत नाहीत. त्यामुळे या अधिवेशनाचा कोणताही उपयोग होताना दिसत नाही," अशी टीका जितेंद्र आव्हाडांनी केली.
'बहुमत कायमचे नसते; जनतेच्या न्यायालयात जावंच लागतं' : सत्ताधारी पक्षाला विधानसभेत मोठं बहुमत मिळालं असलं, तरी त्याचा गैरवापर करू नये, असा इशाराही आव्हाडांनी दिला. ते पुढे म्हणाले, "आज सत्ताधारी पक्षाला विधानसभेत मोठं बहुमत मिळालं आहे. मात्र, ते ज्या पद्धतीनं वागत आहेत, ते योग्य नाही. हे बहुमत पुढील निवडणुकीतही कायम राहील, याची खात्री नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही व्यवस्थेमुळे प्रत्येक 5 वर्षांनी जनतेच्या न्यायालयात जावं लागतं आणि जनता सर्व काही लक्षात ठेवते." ते पुढे म्हणाले, "माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही देशात अभूतपूर्व बहुमत मिळालं होतं. मात्र, 5 वर्षांनंतर त्यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. सध्या भाजपा आणि सत्ताधाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होत आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्ता कायमस्वरूपी राहील, असं मानण्याचं कारण नाही."
अयोध्या प्रकरणावरही टीका : अयोध्येतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर भाष्य करताना आव्हाडांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "देवाच्या नावानं जमा झालेलं दान गहाळ होणं, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याला मराठीत 'दरोडा' हाच शब्द योग्य ठरेल," असं ते म्हणाले. तसंच, "दानपेटीतील पैसे बाहेर जातातच कसे? या प्रकरणातील ट्रस्टींना अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही?" असा सवालही आव्हाडांनी उपस्थित केला.
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