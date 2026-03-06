ETV Bharat / state

जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली नियुक्ती; त्रिपुरा ते मुंबई व्हाया तेलंगणा राजकीय प्रवास!

केंद्र सरकारनं देशातील अनेक राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्यपाल आणि उपराज्यपालांच्या पदांमध्ये बदल केले आहेत.

Published : March 6, 2026 at 12:39 AM IST

नवी दिल्ली New Maharashtra Governor : केंद्र सरकारनं देशातील अनेक राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्यपाल आणि उपराज्यपालांच्या पदांमध्ये बदल केले आहेत. अशातच तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची आता महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सी पी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्यावर गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जिष्णू देव वर्मा यांच्या नावाची घोषणा केली. ईशान्य भारतातील अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखल्या असणाऱ्या जिष्णू देव वर्मा यांनी त्रिपुरा राज्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

कशी आहे राजकीय कारकीर्द : राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्त झालेल्या जिष्णू देव वर्मा यांनी 1990 च्या दशकात त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करून सक्रिय राजकारण सुरु केलं. त्रिपुरामध्ये डाव्या पक्षांचं वर्चस्व असतानाही भाजपाची संघटना मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सातत्यानं प्रयत्न केले. 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये त्यांनी त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली. पुढे 2018 मध्ये त्रिपुरात भाजपा सत्तेत आल्यानंतर जिष्णू देव वर्मा यांना त्रिपुराच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्या काळात त्यांनी वित्त, ऊर्जा, नियोजन, पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास यांसारखे मंत्रालयही सांभाळले आहेत.

तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून अनुभव : राजकारणातील दीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन त्यांची राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. आधी त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं. त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात त्यांची नियुक्ती ही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते.

अनेक राज्यांचे राज्यपाल बदलले : राष्ट्रपतींनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी.व्ही. आनंद बोस यांचा राजीनामा देखील स्वीकारला आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांची लडाखचे नवे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तरनजित सिंग संधू यांची दिल्लीचे नवे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यांची तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर बिहारचे ज्येष्ठ भाजपा नेते नंद किशोर यादव यांची नागालँडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नंद किशोर यांनी बिहार सरकारमध्ये मंत्री आणि राज्याचं सभापती म्हणून काम पाहिलं आहे. याशिवाय केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी स्वीकारतील.

संपादकांची शिफारस

