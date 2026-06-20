झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी घेतलं शिर्डी साईबाबांचं दर्शन, म्हणाले 'दर्शनानं संकटांशी लढण्याचा आत्मविश्वास येतो'
झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पत्नीसह आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले.
Published : June 20, 2026 at 8:27 AM IST
शिर्डी - झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पत्नीसह आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. साई दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला. दर्शनानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
"धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्थळांना भेट दिल्याने मनाला शांतता मिळते तसेच संकटांशी लढण्याचे साहस आणि जीवनात काहीतरी चांगले करण्याची प्रेरणा मिळते," अशी भावना झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
साईबाबांच्या वचनांमध्ये आणि विचारांमध्ये ताकद - यावेळी ते म्हणाले की, शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज देश-विदेशातील लाखो भाविक येतात. साईबाबांच्या वचनांमध्ये आणि विचारांमध्ये अशी ताकद आहे जी आजही सामान्य माणसाला आकर्षित करते. मी याआधीही शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेतले आहे. शिर्डीत येणे कमी झाले असले तरी झारखंड राज्यात साईबाबांची अनेक मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणी मी दर्शनासाठी जात असतो. साईबाबांच्या आशीर्वादामुळेच आम्ही सर्वजण जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत आहोत.
आगामी काळात चांगले कार्य करायचे - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी शुभेच्छा दिल्या. "चांगले विचार आणि येणाऱ्या काळात चांगले कार्य करण्याचा आशीर्वाद घेण्यासाठी साईबाबांच्या चरणी आलो आहे," असे ते म्हणाले. माणूस असल्यावर चुका होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आगामी काळात जनतेसाठी जास्तीत जास्त चांगली कामे करता यावीत आणि चुका कमीत कमी व्हाव्यात याच उद्देशाने साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करून आशीर्वाद घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले.
झारखंडमधील घराघरात पाणी पोहचलं - झारखंड राज्यातील पाण्याच्या समस्येबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, एकेकाळी झारखंडमध्ये पाण्याची मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आता अनेक घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचत आहे. तरीदेखील काही भागांमध्ये अजूनही पाण्याची भीषण समस्या आहे. त्यामुळे निसर्गाने दिलेल्या संसाधनांचे रक्षण आपण सर्वांनी मिळून केले पाहिजे.
झारखंड सुंदर आणि निसर्गरम्य राज्य - "झारखंड हे अत्यंत सुंदर आणि निसर्गरम्य राज्य आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात झारखंडचा मोठा वाटा आहे. एकदा सर्वांनी आमच्या राज्यातील गावांना भेट द्यावी. तेथील विकास आणि संस्कृती पाहावी, ज्यामुळे मलाही आनंद आणि समाधान मिळेल," अशी भावना यावेळी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी व्यक्त केली.
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