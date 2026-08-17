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विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढं झारखंड सरकार झुकलं; TDPL द्वारे घेतलेल्या सर्व परीक्षा रद्द!

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सोमवारी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. TDPL द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याची त्यांनी घोषणा केली.

Jharkhand Students Protest
संग्रहित- विद्यार्थी आंदोलन (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 10:13 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 10:44 PM IST

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रांची: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला आहे. विविध राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले," मंत्रिमंडळानं JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, 2014 पासून झालेल्या सर्व त्रुटींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारसोबत MMDR कायद्यात केलेल्या सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावणार आहोत. गरज पडल्यास, या विशिष्ट मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही विशेष अधिवेशनही बोलावू शकतो."

पुढे झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, "SIT आणि CID द्वारे केल्या जाणाऱ्या तपासामध्ये अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. तपास सुरू असल्यानं सर्व माहिती उघड करणं शक्य नाही. CGL प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना आता JPSC परीक्षांमधील अनियमिततेशी संबंधित आरोपांखाली अटक केली जात आहे. या तपासाची व्याप्ती 2014 पासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये आहे. आम्ही संबंधित विभाग आणि CID ला सूचना दिल्या आहेत. तपास सुरू सखोलपणे केला पाहिजे."

सर्व पैलूंचा विचार करून आम्ही TDPL शी संबंधित सर्व गोष्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात आयोजित केलेल्या परीक्षा, जाहीर झालेले निकाल, निवड झालेले किंवा सहभागी झालेले उमेदवार आणि TDPL द्वारे राबवलेल्या इतर सर्व उपक्रमांचा समावेश आहे- झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

JSSC-CGL परीक्षा आणि TDPL द्वारे घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले, "या आंदोलनाला पाठिंबा आणि सहकार्य दिल्याबद्दल आम्ही सर्व विद्यार्थी, पालक, माध्यमांचे प्रतिनिधी, पोलीस प्रशासन आणि विशेषतः झारखंड सरकार आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गांभीर्यानं घेतल्याबद्दल आणि आमच्या मागण्या पूर्ण केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जात आहे. यात सामील असलेल्या प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्तीला पकडले जात आहे. या टोळ्यांमागील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ते जोरदार प्रयत्न करत आहेत."

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Last Updated : August 17, 2026 at 10:44 PM IST

TAGGED:

JHARKHAND EXAM
JSSC CGL EXAMINATION
झारखंड परीक्षा रद्द
JHARKHAND STUDENT PROTEST
JHARKHAND CHIEF MINISTER

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