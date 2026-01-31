जान्हवी कुकरेजा हत्या प्रकरणी तिचा प्रियकर श्री जोगधनकरला जन्मठेप तर बालमैत्रिण दिया निर्दोषमुक्त
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी शनिवारी (31 जानेवारी) याप्रकरणी आपला निकाल जाहीर केला.
मुंबई : 31 डिसेंबर 2020 च्या रात्री मुंबईत घडलेल्या जान्हवी कुकरेजा हत्या प्रकरणी तिची मैत्रीण दिया पडळकरला पुराव्यांअभावी मुंबई सत्र न्यायालयनं निर्दोष मुक्त केलंय तर तिचा प्रियकर श्री जोगधनकरला जान्हवीच्या हत्येसाठी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी शनिवारी (31 जानेवारी) याप्रकरणी आपला निकाल जाहीर केला. मात्र, या निकालात दियाला निर्दोष सोडण्यात आल्याच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं कुकरेजा कुटुंबीयांच्यावतीनं "ईटीव्ही भारत"ला सांगण्यात आलं.
काय आहे प्रकरण? : 19 वर्षीय जान्हवी कुकरेजा ही मानसशास्त्र शाखेची विद्यार्थिनी होती. खार येथील भगवती हाईट्स इमारतीच्या गच्चीवर तिच्या काही मित्रांनी थर्टी फर्स्टनिमित्तानं 31 डिसेंबर 2020 रोजी आयोजित केलेल्या पार्टीत ती आपली बालमैत्रीण दिया आणि प्रियकर श्री सोबत सहभागी झाली होती. तिथं उपस्थितांसह हे तिघंही त्यावेळी मद्याच्या नशेत होते. पार्टीदरम्यान आपला प्रियकर श्री ला बालमैत्रिण दियासोबत नको त्या अवस्थेत पाहिल्यानंतर जान्हवी बरीच अस्वस्थ झाली होती. याच मुद्यावरून तिघांमध्ये इमारतीच्या जिन्यावर जोरदार वाद झाला. त्यानंतर इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर तिघांमध्ये कडाक्याचे भांडण सुरू झालं. अचानक श्री, दिया यांनी मिळून जान्हवीला अमानुष मारहाण सुरू केली आणि त्यातच जान्हवीचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर केलेल्या तपासणीत जान्हवीच्या शरीरावर मारहाणीच्या, फरफटत नेल्याच्या आणि भिंतीवर आपटल्याच्या एकूण 48 जखमा आढळल्या होत्या.
मुंबई पोलिसांचे आरोप काय होते? : दिया पडळकर आणि श्री जोगधनकर या दोन्ही आरोपींविरोधात मुंबई पोलिसांनी 31 मार्च 2021 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात या दोघांनी मिळून जान्हवीची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही हत्या झाली, तेव्हा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसला तरी न्यायवैद्यक अहवाल, पार्टीत उपस्थितांचे जबाब, त्यातून समोर आलेले परिस्थितीजन्य पुरावे आरोपींचा दोष सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला होता. तसंच मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी एकूण 74 साक्षीदारांच्या जबानी या आरोपपत्रात नोंदवल्या होत्या. यात न्यायवैद्यक प्रयोग शाळेतील 10 तज्ञांचेही जबाब असून त्यांनी केलेल्या विविध चाचण्यांचे अहवालही जोडलेले आहेत. ही घटना घडण्याआधी श्री, दियासोबत जिन्यावरून खाली उतरताना, गच्चीवर जान्हवीला रडताना आणि आरोपी दियाला तिची जखम साफ करताना पाहिल्याचं काहींनी म्हटलं आहे. तसंच घटनेनंतर मुख्य आरोपी श्री रक्ताळलेल्या कपड्यांनी इमारतीबाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही चित्रणही पोलिसांनी आरोपपत्रात जोडलेलं आहे. मात्र, आपण जिन्यात धडपडल्याचं सांगत श्रीनं सायनच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयात तर दियानं हिंदुजा रुग्णालयात उपचार घेतले होते.
नेमकं काय घडलं 'त्या' रात्री? : ही पार्टी यश आहुजा नावाच्या मुलानं आयोजित केली होती. ज्यात नियम होता की, 'BYOB'. म्हणजेच, पार्टीत सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांना ज्या ब्रँडचं मद्य सेवन करायचं असेल, ते त्यानं स्वतः घेऊन यावं. या पार्टीमध्ये एकूण 12 लोक सहभागी होते, ज्यात 5 मुलींचा समावेश होता. जान्हवीची आई निधि कुकरेजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 डिसेंबरच्या दिवशी रात्री ते जान्हवीचे वडील प्रकाश कुकरेजा यांचा वाढदिवस साजरा करत होते. रात्री 12 वाजता सर्वांनी एकमेकांना नववर्षाच्या शुभेच्छाही दिल्या. जवळपास 12 वाजून 5 मिनिटांनी त्यांच्या घरी आरोपी श्री आणि दिया आले आणि त्यांनी जान्हवीला त्यांच्यासोबत एका पार्टीला येण्याचा आग्रह केला. आईची परवानगी मिळताच तिघंही खारमधील भगवती हाईट्समध्ये पोहोचले, जिथं रुफ टॉपवर ही पार्टी सुरु होती.
लव्ह ट्रँगलमुळं झाली वादाला सुरूवात : या पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्या एका व्यक्तीनं पोलिसांना जबानी दिली होती की, श्री आणि जान्हवी गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांसोबत होते. जान्हवी श्रीबाबत खूपच सिरीयस होती. पण श्री त्या पार्टीत जे काही करत होता, त्यावरुन चित्र मात्र वेगळंच दिसत होतं. 12 वाजून 20 मिनिटांनी श्री आणि जान्हवी एकमेकांच्या खूप जवळ असलेलं पाहिलं. त्यानंतर दिया एका सोफ्यावर जाऊन झोपली, त्यावेळी ती फारच नशेत होती. श्री देखील दियाजवळ गेला आणि तिच्यासोबत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करु लागला. ही गोष्ट जान्हवीला आवडली नाही आणि ती टेरेसच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात जाऊन उभी राहिली. त्यानंतर जान्हवीनं आपल्या एका मित्राला फोन करुन श्रीच्या सर्व गोष्टींबाबत माहिती दिली होती. ज्यावेळी जान्हवी आपल्या मित्रासोबत फोनवर बोलत होती, त्यावेळी तिनं पाहिलं की, श्री आणि दिया एकत्र टेरेसवरुन खाली जात आहेत. त्यानंतर जान्हवीनं त्यांचा पाठलाग केला. त्यानंतर इमारतीच्या एका मजल्यावर जान्हवीनं दिया आणि श्रीला एकमेकांसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं. जान्हवीला ही गोष्ट सहन झाली नाही आणि दियासोबत भांडणाला सुरुवात झाली. बघता-बघता जान्हवीनं दियाला धक्का दिला आणि दियाचं तोंड बाजूच्या रेलिंगवर आपटलं, त्यामुळं तिच्या तोंडातून रक्त येऊ लागलं. त्यामुळं दिया ही यश आहुजाच्या घरी जाऊन झोपली. पण त्यानंतर काय झालं याची तिला कल्पना नाही, असं तिनं आपल्या जबाबात पोलिसांना सांगितलं.
घटनेच्या काहीकाळ आधी श्री आणि जान्हवीमध्ये झालं पुन्हा भांडण : जवळपास 2 वाजता दिया गेल्यानंतर जान्हवी आणि श्रीमध्ये पुन्हा भांडणाला सुरुवात झाली. दोघांनीही एकमेकांना मारण्यास सुरुवात केली. या भांडणांमध्ये दोघही पायऱ्यांवरुन खाली पडले आणि दोघांनाही लागलं. त्यावेळी श्रीनं जान्हवीच्या डोक्यातून रक्त येताना पाहिलं आणि त्यानं तिथून पळ काढला. त्यावेळी त्याच इमारतीमध्ये राहणारी एक महिला आपल्या पाहुण्यांना सोडण्यासाठी बिल्डिंगच्या खाली आली होती. त्यावेळी तिचा कुत्राही तिच्यासोबत होता. त्या बिल्डिंगच्या सीसीटीव्ही फोटेजनुसार, 2 वाजून 32 मिनिटांनी जेव्हा ती महिला आपल्या कुत्र्यासोबत खाली उतरली, त्यावेळी तो कुत्रा महिलेला पायऱ्यांच्या दरवाज्याजवळ घेऊन गेला. तिथं रक्ताच्या खारोळ्यात जान्हवी पडली होती. त्यानंतर त्याबाबत महिलेनं यश आहुजाला माहिती दिली आणि तातडीनं पोलिसांना कळवलं.
