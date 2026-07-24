गोळीबार करून सराफा व्यावसायिकाला लुटलं; नागपुरात दरोडेखोरांचा रक्तरंजित थरार, 12 लाखांचा मुद्देमाल लंपास
सराफा व्यावसायिकावर गोळीबार करुन जवळपास बारा लाख रुपये किंमतीचा ऐवज लंपास केला आहे.
Published : July 24, 2026 at 10:01 AM IST
नागपूर - सराफा पेढी बंद करून रोजच्या सवयीप्रमाणे मौल्यवान दागिने आणि दिवसाची रोकड घेऊन घरी निघालेल्या व्यावसायिकाला लुटारूंनी आधी रस्त्यात अडवले, नंतर गोळी झाडली आणि रक्ताच्या थारोळ्यात टाकून लाखोंचा ऐवज घेऊन पसार झाले. खापरखेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिपळा डाकबंगला परिसरात गुरुवारी रात्री घडलेल्या या थरारक घटनेने शहरासह ग्रामीण भागातही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, लुटारूंना सराफा व्यावसायिकाच्या रोजच्या हालचालींची अचूक माहिती होती, असा संशय पोलिसांना असून हा दरोडा पूर्वनियोजित असल्याची शक्यता बळावत आहे.
खापरखेडा पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मंगेश मारोतकर असे जखमी सराफा व्यावसायिकाचे नाव आहे. दहेगाव रंगारी येथे त्यांची 'महालक्ष्मी ज्वेलर्स' नावाची सराफा पेढी आहे. गुरुवारी रात्री नेहमीप्रमाणे सायंकाळचा व्यवहार आटोपून त्यांनी सुमारे सव्वा आठच्या सुमारास दुकान बंद केले. दुकानातील सोन्या-चांदीचे दागिने आणि दिवसाची रोकड एका पिशवीत ठेवून ते दुचाकीने घराकडे निघाले होते.
पायाला गोळी लागली - पिपळा फाट्यावरून धनगौरी बाबा मंदिराजवळील वळण ओलांडत असतानाच दुचाकीवर ट्रिपल सीट आलेल्या तीन लुटारूंनी त्यांचा रस्ता अडवला. काही कळण्याच्या आतच एका आरोपीने त्यांच्यावर गोळी झाडली. गोळी त्यांच्या पायाला लागल्याने ते खाली कोसळले. त्याच क्षणी दुसऱ्या आरोपीने त्यांच्या हातातील दागिन्यांची व रोकड असलेली पिशवी हिसकावली आणि तिन्ही आरोपी भरधाव वेगाने पसार झाले.
आरोपींनी साडेबारा लाख किमतीचा ऐवज लुटला - प्राथमिक माहितीनुसार, लुटारूंनी सुमारे दहा लाख रुपयांची चांदी, दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि 35 हजार रुपयांची रोकड, असा एकूण साडेबारा लाखांहून अधिक किंमतीचा ऐवज लुटला आहे. गोळीबाराचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले. रक्तबंबाळ अवस्थेतील मारोतकर यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी तपास केला सुरु - घटनेची माहिती मिळताच खापरखेडा पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. परिसराची नाकाबंदी करून आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीच्या आधारे तपासाला वेग देण्यात आला आहे. या लुटीमागे केवळ संधीसाधू गुन्हेगार नसून, सराफा व्यावसायिकाच्या दैनंदिन हालचालींची अचूक माहिती असलेले टोळके असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. मारोतकर रोज कोणत्या वेळी दुकान बंद करतात, कोणत्या मार्गाने घरी जातात आणि त्यांच्याकडे दागिने व रोकड असते, याची अचूक माहिती आरोपींकडे होती, असे प्राथमिक तपासातून समोर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात 'रेकी' करण्यात आली होती का, किंवा कोणीतरी आतली माहिती पुरवली का, या दिशेनेही तपास सुरू आहे.
सराफा व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण - गोळीबार करून सराफा व्यावसायिकाला लुटण्याच्या या धाडसी प्रकारामुळे परिसरातील सराफा व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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