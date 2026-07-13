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जेजुरी वारकरी अपघात : मृत वारकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत; राज्य सरकारची घोषणा

जेजुरीजवळ आज ट्रकच्या धडकेत तीन वारकरी महिलांचा मृत्यू झाला. यानंतर राज्य शासनाने मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

पुणे
पुणे (पुणे)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 2:00 PM IST

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पुणे : जिल्ह्यातील जेजुरीजवळ संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यादरम्यान आज सोमवारी (13 जुलै) झालेल्या भीषण अपघातात तीन वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेनं वारकरी संप्रदायावर शोककळा पसरली असून राज्यभरातून दुःख व्यक्त केले जात आहे.

सासवड–जेजुरी मार्गावर झालेल्या या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या 3 वारकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. तसंच जखमी वारकऱ्यांवर शासनाच्या वतीनं मोफत उपचार करण्यात येतील. आवश्यकतेनुसार त्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत.

जेजुरी वारकरी अपघात (ETV Bharat)

'वारकऱ्यांची सुरक्षितता ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी' : जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात जखमी वारकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी उपचारांचा आढावा घेतला. जखमींवर उपचार करताना कोणतीही कमतरता राहू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसंच संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी जेजुरी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ गुरु शांतीनाथ, भावार्थ देखणे तसंच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, शासन अपघातग्रस्त वारकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. आषाढी वारीच्या पूर्वतयारीचा नियमित आढावा घेऊन वारी मार्गावरील आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. पंढरपूरच्या दिशेने पायी निघालेल्या वारकऱ्यांची सुरक्षितता ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचं सांगत त्यांनी वाहनचालकांनी अत्यंत सावधगिरीनं वाहन चालवून वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन केलं.

बेलसर टोलनाक्याजवळ अपघात : आज सोमवारी सकाळी सासवड-जेजुरी मार्गावरील बेलसर टोलनाक्याजवळ ट्रकच्या धडकेत 3 महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर 4 महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. जखमींवर जेजुरी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीतील एका ट्रकची सांगली जिल्ह्यातील कासबेडीगराज येथील दिंडीतील सात वारकरी महिलांना धडक बसली. या धडकेत 3 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर 4 महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमी महिलांना तातडीने जेजुरी येथील आयसीयू रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

जेजुरी येथील अपघातात मयत झालेल्यांची नावं : या भीषण अपघातात माधवी राजेंद्र सलगरे (रा. मालगाव, जि. सांगली), जयश्री शंकर भोसले (रा. कसबे डिग्रज, जि. सांगली) आणि नंदा बाबुराव पवार (रा. कवलापूर) या तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

जखमींची नावं : निवृत्ती उमाजी जगताप, मंगल विलास पाटील, शैलजा दिनकर जगताप आणि नारायण महादू पडवळ हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जेजुरी येथील शासकीय तसंच खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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TAGGED:

वारकरी
जेजुरी वारकरी अपघात
DEPUTY CM SUNETRA PAWAR
JEJURI ACCIDENT
JEJURI VARKARI ACCIDENT

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