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सासवड-जेजुरी मार्गावर पालखी सोहळ्यादरम्यान भीषण अपघात; ट्रकची धडक बसून तीन वारकरी महिलांचा मृत्यू

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीतील एका ट्रकची सांगली जिल्ह्यातील कासबेडीगराज येथील दिंडीतील सात वारकरी महिलांना धडक बसली.

jejuri varkari accident
सासवड-जेजुरी मार्गावर पालखी सोहळ्यादरम्यान भीषण अपघात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

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पुणे : जगद्गुरू संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यादरम्यान सोमवारी (13 जुलै) सकाळी सासवड-जेजुरी मार्गावर वारकऱ्यांचा भीषण अपघात झाला. यात तीन महिलांचा मृत्यू झाला, तर चार महिला जखमी झाल्या आहेत. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा सासवड इथं मुक्काम झाल्यानंतर पालखी जेजुरीच्या दिशेनं प्रस्थान करण्याच्या तयारीत असतानाच हा अपघात घडला. अपघातात जखमी झालेल्या 4 महिलांना तातडीने जेजुरी येथील आयसीयू रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

तीन महिलांचा जागीच मृत्यू : सासवड-जेजुरी रस्त्यावर बेलसर टोलनाक्यापासून जेजुरीच्या दिशेनं सुमारे 500 मीटर अंतरावर, हॉटेल शिपदीप लॉजिंगसमोर सोमवारी सकाळी हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत तीन वारकरी महिलांचा मृत्यू झाला, तर चार महिला जखमी झाल्या आहेत. मृत व जखमींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून संबंधित वाहनचालकाविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीतील एका ट्रकची सांगली जिल्ह्यातील कासबेडीगराज येथील दिंडीतील सात वारकरी महिलांना धडक बसली. या धडकेत तीन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. जखमी महिलांना तातडीने जेजुरी येथील आयसीयू रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघाताचा पंचनामा करण्यात आला असून, पुढील कायदेशीर कारवाई आणि घटनेचा तपास सुरू आहे. या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही. ट्रक चालकाची चौकशी करण्यात येत असून आवश्यक कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे वारकरी संप्रदायात शोककळा पसरली असून मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.

TAGGED:

THREE WOMEN VARKARI KILLED
SASWAD JEJURI VARKARI ACCIDENT
DNYANESHWAR PALKHI PROCESSION
जेजुरी वारकरी अपघात
JEJURI VARKARI ACCIDENT

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