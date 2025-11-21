ETV Bharat / state

कोल्हापुरात राजू शेट्टींना सतेज पाटलांची साथ; महाडिक गटानंही दिला 'हात'

कोल्हापुरात आतापर्यंत परस्परविरोधात असलेले सतेज पाटील आणि महाडिक गट राजू शेट्टींसोबत आघाडी करत आहेत.

Jaysingpur Nagarpalika election
जयसिंगपूर नगरपालिका निवडणुकीसाठी राजू शेट्टी, सतेज पाटील, महादेवराव महाडिक एकत्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 11:14 AM IST

1 Min Read
कोल्हापूर : शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नव्या राजकीय समीकरणानं जिल्ह्यातील चर्चेला नवं वळण दिलंय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी, काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील आणि माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या गटानं एकत्र येत जयसिंगपूर विकास आघाडी या नावानं नगरपालिकेच्या रिंगणात उडी घेतली. शिरोळ तालुका विकास आघाडी आणि जनसंघर्ष विकास आघाडीच्या माध्यमातून या नव्या आघाडीचा औपचारिक शुभारंभ जयसिंगपूर येथे करण्यात आला.

‘कॉमनमॅन’ सुदर्शन कदम नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार : या आघाडीने नगराध्यक्षपदासाठी सुदर्शन कदम यांना उमेदवार म्हणून घोषित केलंय. 'पिग्मी एजंट' म्हणून कारकीर्द सुरू करून चार्टर्ड अकाऊंटंट पदापर्यंत पोहोचलेल्या कदम यांना ‘सामान्य माणूस’ म्हणून ओळख दिली जात आहे. प्रभाग क्रमांक 1 ते 13 मध्ये आघाडीने उमेदवार निश्चित केले असून नागरिकांपुढे सक्षम पर्याय सादर केलाय.

शहराच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘एकत्र’ : राजू शेट्टी म्हणाले, “जनता हीच जयसिंगपूरची खरी मालक आहे. शहराच्या विकासासाठी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून आम्ही एकत्र आलो आहोत.” त्यांनी शहरातील भ्रष्टाचार, निकृष्ट भुयारी गटार योजना आणि नागरिकांच्या हालअपेष्टा अधोरेखित करत, येणाऱ्या काळात भ्रष्टाचाराचे चेहरे उघड करण्‍याचा इशाराही दिला. गुरुदत्त शुगर्सचे चेअरमन माधवराव घाटगे यांनी याआधीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाची आठवण करून दिली आणि याहीवेळी नगराध्यक्षासह बहुमत मिळवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. काँग्रेस नेते गणपतराव पाटील यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

विकासाचा आराखडा जाहीर : जयसिंगपूर विकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात आरक्षण संपलेल्या जमिनी परत मिळवणे, अद्ययावत गार्डन आणि दर्जेदार नगरपालिका शाळा उभारणे, महिला सुरक्षा आणि गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, भाजीमंडईचे आधुनिकीकरण, स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि झोपडपट्टी नियमितीकरण अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.

जिल्ह्याच्या राजकारणात नवे समीकरण : जयसिंगपूरमधील या एकत्र येण्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत परस्परविरोधात असलेले सतेज पाटील आणि महाडिक गट राजू शेट्टींसोबत आघाडी करत आहेत. ही संगमजोड भाजपा-यड्रावकर गटाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर घडली असून, जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांच्या समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

