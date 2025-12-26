मुंबई पालिकेतील जागा वाटपाच्या चर्चेसाठी जयंत पाटील 'मातोश्री'वर, उद्धव ठाकरे यांची घेतली भेट
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी युती करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
Published : December 26, 2025 at 8:02 PM IST
मुंबई : राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी रणशिंग फुकलं आहे. जमलं तिथं युती आणि आघाडी करण्यासाठी पक्ष राजकीय समीकरण्यात व्यस्त आहेत. तसंच आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा राजकीय बदलाला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मातोश्रीवर शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. सुमारे दोन तास झालेल्या या चर्चेत मुंबई महापालिकेत जागा वाटप आणि युतीसंदर्भातील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाल्याचं समोर आलं आहे.
चर्चा सुरु, पण निष्कर्ष नाही : "आमची चर्चा सुरू आहे पण अजून निष्कर्ष निघाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षांची आघाडी व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. तसंच आम्ही महाविकास आघाडीमधील घटक असल्यानं मुंबईमध्ये शिवसेनेसोबत (उबाठा) आघाडी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. मुंबईमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) दोन मोठे पक्ष असल्यामुळं आमची जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
मुंबई महापालिकेसाठी काही जागांचा प्रस्ताव : "आमच्या विद्यमान नगरसेवकांच्या जागा आम्हाला मिळाव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली असून चर्चा पूर्ण झाल्यावर सांगू. काँग्रेस महाविकास आघाडीचा घटक आहे. त्यामुळं त्यांच्याशी देखील चर्चा सुरूच आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आता शिवसेना (उबाठा) पक्षासोबत मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी युती करण्यास उत्सुक आहे. जिथं भाजपा आणि शिवसेना युती करणार नाही. तिथं राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासोबत युती करण्याची तयारी करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाची चर्चा होत आहे. तसंच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षानं उद्धव ठाकरे यांना मुंबई हापालिकेसाठी काही जागांचा प्रस्ताव दिला आहे," अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.
युती अन् आघाडीकडं सर्वांचं लक्ष : सर्वच पक्षांचं विविध भागात जागा वाटपासंबंधी बैठकांचं सत्र सुरू आहे. भाजपाच्या जागांबाबतच्या रणनीतीबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्री आशिष शेलार आणि मुंबई अध्यक्ष अमित साटम मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी दाखल झालं. तसंच दिवसभर शिवसेनाचा देखील पक्षप्रवेश आणि जागावाटपांबाबत चर्चा सुरूच आहेत. तर काँग्रेसकडून देखील समविचारी पक्षांबरोबर चर्चा सुरु आहेत. एकूणच राजकीय वर्तुळात आता मुंबई महापालिकेतील महत्त्वाच्या लढतीसाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (उबाठा) युती करेल की नाही? याबरोबरच इतर कोणत्या युती आणि आघाडी होणार. याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
