'सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांना आमचा पाठिंबा, अडथळे तयार...'; जयंत पाटील विलीनीकरणावर बोलले

जयंत पाटील यांनी शरद पवार यांची पुण्यात भेट घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यमांसमोर विविध विषयांवर भाष्य केलं.

Jayant Patil
माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून नेतेमंडळी मत व्यक्त करत आहेत. मात्र, यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अजूनही काहीही मत व्यक्त केलेलं नाही. यासर्व विषयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.

आम्ही अडथळे तयार करणार नाहीत - "अजितदादांच्या निधनानंतर आम्ही बारामती येथे जात सुनेत्रा पवार यांना भेटलो. त्यांना सांगितलं की, काही अडचण असेल किंवा काही प्रश्न असेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही कधीही तुमच्या मदतीला येऊ, तसंच विलीनीकरणाच्या आधी देखील त्यांच्या आणि माझ्या काही भेटी झाल्या होत्या. त्यामुळं सुनेत्रा वहिनी तसंच पार्थ पवार यांचा काहीही मुद्दा असेल तर त्यांना आमचा पाठिंबा असेल, तसंच त्यांच्यासाठी अडथळं तयार करण्याची आमची इच्छा नाही," असं जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.

जयंत पाटील यांनी शरद पवार यांची घेतली भेट - शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यावर पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मोदी बाग या निवासस्थानी भेट दिली. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले, "शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला आहे. त्यांची प्रकृती चांगली सुधारली आहे. २ ते३ दिवसांनी ते मुंबईत जातील. आता कुठलीही राजकीय चर्चा झालेली नाही. त्यांची तब्येत अत्यंत चांगली आहे."

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केलेल्या विधानावर पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "माझी शशिकांत शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली नाही. त्यांनी असं काही सांगितलं असेल तर आम्ही काही त्यावर बोलणार नाही."

विलीनीकरणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. - दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणबाबत पाटील म्हणाले, "अजित पवार यांच्या निधनानंतर मला जुन्या आठवणींबाबत विचारलं असता मी ते सांगितलं. अलीकडच्या काळात अजितदादा अनेकवेळा माझ्या घरी आले होते. भरपूर चर्चा केल्या होत्या. त्यांच्याबाबत असलेला आदर म्हणून आम्ही काही बोलणार नाही. तसंच ज्या नेत्याशी आमची चर्चा झाली आता ते नाहीत म्हणून तटकरे यांच्या विधानावर मी काही बोलणार नाही. माझी आणि दादा यांची ११ वेळा भेट झाली होती. सहकाऱ्यांच्या काही शंका होत्या तर त्यावर सुद्धा चर्चा झाली होती. वेगवेगळ्या नेत्यांचे विधानं मी बघतोय, त्यावर आताच मी काही बोलणार नाही. तसंच आमच्या पक्षाचे शशिकांत शिंदे, सुप्रिया सुळे पुढील निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. विलीनीकरणाबाबत मी आणि दादा दोघेही सकारात्मक होतो. माझी भूमिका आजही तीच आहे. विलीनीकरण झालं तर सगळ्या कार्यकर्त्यांना न्याय देऊ शकतो हीच भावना होती. दादांच्या बाजूने ही चर्चा सुरू झाली होती."

संपादकांची शिफारस

