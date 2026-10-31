दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजारांची मदत द्या, जयंत पाटलांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी ही मदत कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा करावी, असं पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
Published : October 31, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:50 PM IST
मुंबई : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं जाहीर केलेली प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत अद्याप त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही. ही मदत दिवाळीपूर्वी तातडीनं वितरित करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप हंगामातील पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे, तसंच रब्बी हंगामाचीही शाश्वती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारनं पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र, अद्याप ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. दिवाळी काही दिवसांवर आली असून, आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी ही मदत कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा करावी, असं पाटील यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान, नैसर्गिक आपत्ती आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. त्यामुळे सरकारनं सरसकट शेतकरी कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही अद्याप अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाही. हे अनुदान दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा करावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दुष्काळी मदत, सरसकट कर्जमाफी आणि 50 हजारांचं प्रोत्साहन अनुदान या तिन्ही मागण्यांची तातडीनं अंमलबजावणी करावी, तसेच संबंधित विभागांना आवश्यक ते आदेश देऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा द्यावा, असं आवाहन जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलं आहे.
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