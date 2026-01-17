दोन्ही राष्ट्रवादीच्या पराभवाचं जयंत पाटील यांनी सांगितलं 'हे' कारण, 'ईव्हीएम'वरही ठेवलं बोट
महानगरपालिका निकालावर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत राष्ट्रवादीच्या पराभवाची कारणं सांगितली. जाणून घ्या...
Published : January 17, 2026 at 3:55 PM IST
बारामती - महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी थेट बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची भूमिका मांडली आहे. काही ठिकाणी लागलेले निकाल अनपेक्षित असून, उमेदवारांमधील प्रचंड फरक संशयास्पद असल्याचे सांगत, अशा निवडणुकांवर लोकांचा विश्वास बसत नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाचा विजय उल्लेखनीय - महापालिका निवडणुकांच्या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये भाजपानं विजय मिळवला. विजय मिळाल्यानंतर संबंधित पक्षाचे अभिनंदन करणं ही लोकशाहीची परंपरा आहे. भाजपा सर्वाधिक जागा जिंकून मोठा पक्ष ठरला असून, त्यांचा विजय उल्लेखनीय आहे."
बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या - ईव्हीएमच्या वापरावर तीव्र आक्षेप घेत जयंत पाटील म्हणाले की, "राज्य निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेणं सहज शक्य आहे. बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्यास लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. ही मागणी पूर्वीही होती आणि आजही जनतेतून होत आहे."
अदृश्य कारणं अधिक प्रभावी - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निकालांवर बोलताना पाटील म्हणाले, "निवडणुकीत निकाल कधीही अपेक्षेप्रमाणंच लागतील असं नाही. काही ठिकाणी वेगळी परिस्थिती आणि वेगळी कारणं असतात. दिसणाऱ्या कारणांपेक्षा अदृश्य कारणं अधिक प्रभावी ठरतात. सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केल्यास पराभवाची कारणं स्पष्ट होतील."
राष्ट्रवादीच्या पराभवाची कारणं - दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांना अपेक्षित यश का मिळालं नाही, यावर आत्मपरीक्षण करताना पाटील म्हणाले, "जर आधीच एकत्र झालो असतो आणि शेवटच्या दिवसापर्यंत तिकीट वाटपाचा गोंधळ झाला नसता, तर निकाल वेगळा लागला असता. समन्वयाचा अभाव आणि उशिरा झालेले निर्णय याचा फटका बसला."
येणाऱ्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित लढणार? - दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरणाबाबत विचारलं असता जयंत पाटील म्हणाले, "याबाबत शशिकांत शिंदे यांनी आधीच भाष्य केलं असेल, तर त्यावर वेगळं काही बोलणं योग्य ठरणार नाही." मात्र, आगामी निवडणुकांमध्ये जिथं शक्य असेल तिथं दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्रित लढण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली नाही.
...तर मुंबईत निकाल वेगळा लागला असता - मुंबई महापालिकेच्या निकालांवर बोलताना "शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना चांगल्या जागा मिळाल्या असून, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत फार मोठं नुकसान झालं नाही. मात्र, काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष जर एकत्र राहिले असते, तर मुंबईतील निकाल वेगळे दिसले असते," अशी खंत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या अनुषंगाने पाटील म्हणाले की, "जिथं शक्य असेल तिथं सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची भूमिका घेतली जाईल. याबाबत अंतिम निर्णय कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेतृत्व घेईल. सध्या पराभव ताजा असल्याने आत्मचिंतनासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल."
