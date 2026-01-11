ETV Bharat / state

पत्नीच्या प्रसुतीसाठी रजेवर आलेल्या जवानाचा अपघातात मृत्यू; स्ट्रेचरवर येऊन ओली बाळंतीणनं पतीला दिला अखेरचा निरोप

साताऱ्यात पत्नीच्या प्रसुतीसाठी रजेवर आलेल्या जवानाचा दुचाकी अपघातात मृत्यू झाला आहे. यामुळं सातारा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली.

प्रमोद जाधव आणि विकास गावडे
January 11, 2026

सातारा : पत्नीच्या प्रसुतीसाठी रजेवर आलेला सातारा तालुक्यातील आरेदरे गावचा जवान प्रमोद परशराम जाधव यांचा दुचाकी आणि पिकअप गाडीच्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या घटनेत संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती मोहिमेवर गेलेल्या विकास विठ्ठलराव गावडे (रा. बरड, ता. फलटण) यांना दक्षिण सुदानमध्ये वीरमरण आलं आहे. या दोन्ही घटनांनी सातारा जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. प्रमोद जाधव यांच्यावर शनिवारी दुपारी भावपूर्ण वातावरणात अंत्यसंस्कार झाले. मात्र, बरडच्या जवानाचे पार्थिव येण्यास विलंब होत आहे.



दुचाकी आणि पिकअप गाडीच्या अपघातात जागीच मृत्यू : सातारा तालुक्यातील आरेदरे गावचे जवान प्रमोद जाधव यांचा वर्षभरापुर्वीच विवाह झाला होता. त्यांच्या गरोदर पत्नीला प्रसुतीसाठी साताऱ्यातील रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यामुळं ते आठ दिवसांच्या रजेवर गावी आले होते. शुक्रवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास वाढे फाट्याकडून साताऱ्यात येत असताना जुन्या आरटीओ कार्यालय चौकात त्यांच्या दुचाकीची आणि पिकअप गाडीची जोरदार धडक झाली. त्यात रस्त्यावर पडल्यानं डोक्याला मार लागून त्यांचा जागीच मृत्य झाला. दरम्यान, रात्री जवानाचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर शनिवारी सकाळी त्यांच्या पत्नीची प्रसुती झाली. तिनं एका मुलीला जन्म दिला. मात्र, आपल्या मुलीला पाहण्यासाठी ते या जगात नव्हते. या हृदयद्रावक घटनेनं आरेदरे गावावर शोककळा पसरली.

जवान प्रमोद जाधव यांच्यावर भावपूर्ण वातावरणात अंत्यसंस्कार (ETV Bharat Reporter)


जड अंतकरणाने दिला निरोप : वैद्यकीय सोपस्कारानंतर जवान प्रमोद जाधव यांच्या पार्थिवावर शनिवारी दुपारी आरेदरे गावातील स्मशानभूमीत शासकीय इत‌मामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अखेरचा निरोप देण्यासाठी त्यांच्या पत्नी आणि नवजात मुलीला आणण्यात आलं होतं. त्यावेळी पत्नीनं केलेल्या आक्रोशाने उपस्थितांचे काळीज पिळवटून गेले. आरेदरे ग्रामस्थांनी गावच्या सुपुत्राला जड अंतकरणानं निरोप दिला. या अपघाताची नोंद शाहुपुरी पोलीस ठाण्यात झाली असून उपनिरीक्षक शंकर गायकवाड हे अधिक तपास करत आहेत.


विकास गावडे यांनी दक्षिण सुदानमध्ये वीरमरण : फलटण तालुक्यातील बरड गावचे सुपुत्र विकास गावडे यांना आफ्रिका खंडातील दक्षिण सुदानमध्ये वीरमरण आलं आहे. ते संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेवर गेले होते. त्याठिकाणी एका दुर्घटनेत ते शहीद झाल्याची प्राथमिक माहिती ग्रामस्थांना देण्यात आली आहे. या घटनेने बरडसह फलटण तालुका शोकसागरात बुडाला आहे. विकास गावडे हे 115 इंजिनिअर रेजिमेंटमध्ये नायक पदावर होते. दहा वर्षापुर्वी ते सैन्य दलात भरती झाले होते. विकास यांचे वडिल गवंडी काम आणि शेती करतात. त्यांना लहान भाऊ तसेच पत्नी आणि दोन वर्षांची मुलगी आहे. ते शांत आणि मनमिळावू स्वभावाचे होते, अशा आठवणी बरडकरांनी जागवल्या आहेत.



सुदानमधून पार्थिव थेट मुंबईत आणले जाणार : विकास गावडे हे शांतीसेनेतून काही दिवसांतच मायदेशी परतणार होते. मात्र, कर्तव्य बजावताना एका दुर्घटनेत त्यांना वीरमरण आल्याची माहिती सैन्यदलाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. नेमकी दुर्घटना काय घडलीय, हे स्पष्ट झालं नाही. त्यांचे पार्थिव आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सुदानमधील हवामानाचा त्यात अडथळा येत आहे. सुदानमधून पार्थिव थेट मुंबईत आणलं जाणार आहे. तेथून बरड या गावी पार्थिव आणल्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. सोमवार अथवा मंगळवारपर्यंत पार्थिव आणले जाईल, अशी माहिती शासकीय सूत्रांनी दिली आहे.

