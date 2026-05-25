जवाहर बालभवन झालं हायटेक; मुलांच्या सर्जनशीलतेला मिळणार नवी दिशा

मुंबईतील बालभवन आता पूर्णपणे नव्या रूपात समोर आलं असून ते मुलांसाठी कला, विज्ञान आणि सर्जनशीलतेचं नवं व्यासपीठ बनलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 4:04 PM IST

मुंबई : मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन या ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध बालविकास केंद्राच्या नूतनीकृत इमारतीचं लोकार्पण आज सोमवारी (25 मे) मोठ्या उत्साहात पार पडलं. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते कोनशिलेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे काय म्हणाले? : लोकार्पणानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं की, बालभवन आता पूर्णपणे नव्या रूपात समोर आलं असून ते मुलांसाठी कला, विज्ञान आणि सर्जनशीलतेचं नवं व्यासपीठ बनलं आहे. तसेच, बालभवनच्या शेजारी असलेली बाग लवकरच 'बाल विज्ञान केंद्र' म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. हे केंद्र 'हसत-खेळत विज्ञान' या संकल्पनेवर आधारित असेल. इथं मुलांना प्रयोग, खेळ आणि प्रत्यक्ष अनुभवांद्वारे विज्ञान शिकण्याची संधी मिळणार असून, 5 ते 16 वयोगटातील मुलांसाठी हे केंद्र अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी त्यांनी नमूद केलं की, गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन'ने हजारो विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं आहे. संगीत, नाट्य, चित्रकला, विज्ञान आणि विविध सर्जनशील उपक्रमांच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक आणि कलाक्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.

24 फेब्रुवारी 1952 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते या बालभवनचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या संकल्पनेतून साकारलेलं हे केंद्र मुलांच्या मुक्त शिक्षणासह त्यांच्या कलागुणांच्या विकासासाठी समर्पित सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक व्यासपीठ म्हणून ओळखलं जातं.

प्रत्येक मजल्यावर वेगवेगळे विभाग : नूतनीकरणानंतर इमारतीची संपूर्ण रचना आधुनिक पद्धतीनं विकसित करण्यात आली आहे. प्रत्येक मजल्यावर वेगवेगळे विभाग तयार करण्यात आले असून, एका मजल्यावर संगीत आणि नाट्यकलेसाठी स्वतंत्र दालनं उभारण्यात आली आहेत. तर दुसऱ्या मजल्यावर चित्रकला आणि शिल्पकलेसाठी सुसज्ज वर्गखोल्या तयार करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रत्येक मजल्यावर सुमारे शंभर लोक बसू शकतील अशा क्षमतेचे हॉलही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.

संगीत प्रशिक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या खोल्यांमध्ये विविध वाद्ये, आवश्यक साहित्य आणि सरावासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाद्य वाजवत शिकता येणार आहे. वर्गखोल्यांची रचना देखील मुलांना आनंददायी, प्रेरणादायी आणि सर्जनशील वातावरण मिळावं, या दृष्टीने करण्यात आली आहे.

'मुलांच्या प्रतिभेला दिशा देणारं व्यासपीठ' : शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं की, बालभवन हे केवळ अभ्यासाचं केंद्र नसून मुलांच्या प्रतिभेला दिशा देणारं व्यासपीठ आहे. येथे मुलांना पुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन अनुभवातून शिकण्याची, प्रयोग करण्याची आणि स्वतःच्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधी मिळते. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला मोठी चालना मिळत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

आगामी काळात महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन येथे विविध कार्यशाळा, स्पर्धा, कला प्रदर्शन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित करण्यात येणार आहेत. तसेच शाळांशी समन्वय साधून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत हे उपक्रम पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

ऐतिहासिक वारसा आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांचा संगम साधत बालभवन आता मुलांसाठी एक हक्काचं व्यासपीठ बनलं आहे. इथं शिकणं, खेळणं आणि नवनवीन गोष्टींचा शोध घेणं हे सर्व अनुभव एकाच छताखाली मिळणार आहेत.

