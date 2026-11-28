'कुटुंब नियोजनाकडे लक्ष देणाऱ्यांनाकमी जागा, इतरांना अधिक'; डिलिमिटेशनवर जावेद अख्तर यांचा केंद्र सरकारला चिमटा
केंद्र सरकारच्या डिलिमिटेशन (Delimitation) विधेयकावर ज्येष्ठ गीतकार आणि विचारवंत जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांनी तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
Published : November 28, 2026 at 2:18 PM IST
पुणे : केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं असून, या अधिवेशनात डिलिमिटेशनबाबत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या अधिवेशनासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून व्हिप जारी करण्यात आला आहे. एकूणच या विधेयकाच्या भवितव्यासंदर्भात ज्येष्ठ विचारवंत जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांना विचारलं असता, त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ज्या भागात कुटुंब नियोजनाकडं लक्ष दिलं गेलं नाही, त्या भागांना अधिक जागा दिल्या जात आहेत, तर ज्या भागातील लोकांनी कुटुंब नियोजनावर लक्ष केंद्रित केलं, त्यांना कमी जागा दिल्या जात आहेत, असं मत त्यांनी मांडलं.
जावेद अख्तर यांना ‘समता पुरस्कार’ प्रदान : अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीनं महात्मा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त दिला जाणारा ‘समता पुरस्कार’ यंदा ज्येष्ठ विचारवंत जावेद अख्तर यांना प्रदान करण्यात आला. परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. एक लाख रुपये रोख, फुले पगडी, मानपत्र, शाल आणि स्मृतिचिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप होतं. पुरस्काराबाबत विचारलं असता, या पुरस्काराला पात्र ठरण्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन, असं जावेद अख्तर म्हणाले.
काय म्हणाले जावेद अख्तर? : डिलिमिटेशनबाबत बोलताना जावेद अख्तर म्हणाले की, हे नेमकं कसं केलं जाणार आहे, याचं अंतिम स्वरूप अद्याप समोर आलं नाही. कोणते नवीन मतदारसंघ तयार केले जाणार, त्यासाठी कोणत्या बाबींचा विचार केला जाणार आणि देशाची वेगवेगळ्या मतदारसंघात विभागणी कशी केली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही. ते पुढे म्हणाले की, मला ही बाब थोडी विचित्र वाटते. ज्या भागात कुटुंब नियोजनाकडं लक्ष दिलं गेलं नाही, त्या भागांना अधिक जागा दिल्या जात आहेत, तर ज्या भागातील लोकांनी कुटुंब नियोजनाचं पालन केलं, त्यांना कमी जागा दिल्या जात आहेत. तुम्ही 50 टक्के वाढवण्याबाबत बोलत आहात, मात्र 50 टक्के कशाच्या आधारावर वाढवणार? 100 जागांच्या की 500 जागांच्या? यातून नेमका कोणता समतोल साधला जाणार आहे? येत्या दोन-चार दिवसात विधेयक समोर येईल, तेव्हा त्याबाबत अधिक स्पष्टता येईल. या विधेयकाच्या बाजूने कोण उभे राहते, हेही पाहावे लागेल.
महिला आरक्षण वेगळं करा : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. महिला आरक्षणाच्या आडून हे केलं जात आहे. महिला आरक्षणासाठी स्वतंत्र विधेयक होतं आणि विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख पक्षांनी त्याला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. मग त्यामध्ये डिलिमिटेशनचा मुद्दा का समाविष्ट करण्यात आला? युद्धात समोर लहान मुले आणि महिलांना उभे केले जाते, जेणेकरून कोणी गोळी चालवू शकणार नाही. अगदी तसेच येथे महिलांना पुढे करून मागून मतदारसंघांच्या फेररचनेचा मुद्दा आणला जात आहे. हेतू योग्य असेल, तर महिला आरक्षण वेगळं करा. त्यासाठी आधीच विधेयक होते आणि एक विधेयक मंजूरही झालं होतं. मग ते कुठे गेलं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शिक्षण प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचलं पाहिजे : भारतातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत विचारलं असता जावेद अख्तर म्हणाले की, माझ्या मते शिक्षण प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आरक्षणाचा तर लोकांना फार त्रास होतो. आरक्षणाबद्दल बिचारे उघडपणे बोलू शकत नाहीत. कारण ज्यांना आरक्षण मिळतं, त्यांची मतं हवी असतात. पण संधी मिळेल तिथे आरक्षणाच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न करतात. शिक्षणव्यवस्था न्याय्य, पारदर्शक आणि अधिक चांगली करावी, शिक्षण सगळ्यांना मिळावं, असं जर कोणी म्हणत असेल आणि तुम्ही त्याला देशविरोधी म्हणत असाल तर देशविरोधी तुम्ही आहात असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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