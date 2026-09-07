सातपुड्याच्या कुशीत जटाशंकर महादेव मंदिर ; निसर्गानं जपलेलं अद्भूत 'शिवस्थान'
सातपुड्याच्या घनदाट हिरवाईत, डोंगरांच्या कुशीत आणि नागमोडी वाटांच्या पलीकडं जटाशंकर महादेव मंदिर वसलं आहे. हे मंदिर निसर्गाचा अद्भूत नमूना आहे.
Published : September 7, 2026 at 4:49 PM IST
अमरावती : सातपुड्याच्या दाट हिरवाईत, डोंगरांच्या कुशीत आणि नागमोडी वाटांच्या पलीकडं एक असं शिवस्थान दडलं आहे, जिथं मंदिरापेक्षा आधी निसर्ग आपलं अस्तित्व जाणवून देते. घनदाट जंगलातील शांतता, डोंगरावरून झिरपत येणारं पाणी आणि त्याच्या सानिध्यात विराजमान असलेलं शिवलिंग, या साऱ्यांमुळे सातपुडा पर्वत रांगेत मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यात राखीपूर परिसरात जटाशंकर मंदिर श्रद्धेसोबत निसर्गप्रेमींनाही आकर्षित करणार ठरते. बैतुल शहरापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर सातपुडा पर्वतरांगांच्या परिसरात हे प्राचीन शिवस्थान आहे. मंदिर परिसरात दाट झाडी, डोंगर उतार आणि शांतता अनुभवायला मिळते. या एकांत वातावरणात अचानक समोर येणारं जटाशंकराचं मंदिर परिसराला एक वेगळीच आध्यात्मिक अनुभूती देते. महाशिवरात्रीला महाराष्ट्रातील अनेक भाविकांची या मंदिरात मोठी गर्दी होते. घनदाट जंगलातील या जटाशंकर मंदिरासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
डोंगरातल्या जलधारेची शिवलिंगाला प्रदक्षिणा : जटाशंकराचं सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण रूप म्हणजे, येथील नैसर्गिक जलप्रवाह आणि शिवलिंगाचा सहवास. डोंगराच्या भागातून येणारं पाणी मंदिर परिसरात पोहोचते आणि नैसर्गिक शिवलिंगाभोवती फिरत पुढं वाहते. विशेष म्हणजे ही जलधारा वर्षभर दिसते. पूर्वी हे पाणी थेट शिवलिंगावर पडत असल्याचंही सांगितलं जाते. मंदिर परिसरात करण्यात आलेल्या बांधकामामुळे आता पाण्याचा प्रवाह पूर्वीसारखा थेट पिंडीवर न पडता तिच्या कडेला फिरत पुढं जातो. त्यामुळे इथं निसर्गानं निर्माण केलेली जलव्यवस्था आणि श्रद्धेनं जपलेलं शिवस्थान यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. डोंगराळ भागातून पाणी खाली येताना ते खडकांच्या भेगा, उतार आणि नैसर्गिक मार्गांमधून प्रवास करते. त्यामुळं या जलधारे मागे सातपुड्याच्या स्थानिक भूगोलाची आणि पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाची भूमिका कारणीभूत ठरणारी आहे. या विशिष्ट जलधारेचा नेमका भूगर्भीय स्त्रोत मात्र भूवैज्ञानिक आणि जलवैज्ञानिकांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे, असं या परिसरात येणारं सांगतात.
निसर्गानं भेटलेलं प्राचीन शिवस्थान : निसर्गानं भेटलेलं प्राचीन शिवस्थान जटाशंकराचे वैशिष्ट्य केवळ शिवलिंग किंवा मंदिरापुरतं मर्यादित नाही. मंदिर ज्या ठिकाणी आहे, तो परिसर रस्त्याची खरी ओळख आहे. घनदाट जंगलाच्या सानिध्यात असलेलं हे स्थान मानवी वर्धळीपासून दूर आहे. त्यामुळे येथे पोहोचल्यानंतर जंगलातील पक्षांचा आवाज, झाडांमधून येणारा वारा आणि पाण्याचा मंद प्रवाह, यामुळे वातावरणात विलक्षण शांतता निर्माण होते. स्थानिक श्रद्धेनुसार येथील शिवलिंग प्राचीन आणि स्वयंभू मानलं जाते. त्यामुळं भाविकांसाठी जटाशंकर हे केवळ पूजेचं ठिकाण नसून निसर्गाच्या सानिध्यात अनुभवता येणार श्रद्धास्थान आहे. पाण्याची अखंडता आणि शिवलिंगाचं नैसर्गिक स्वरूप यामुळे या स्थानाबद्दल भाविकांच्या मनात विशेष आस्था आहे.
मंदिर परिसराचं नैसर्गिक वैशिष्ट्य : "बैतूल जिल्ह्याचा मोठा भूभाग सातपुडा पर्वतरांगांच्या उंच सखल पठारी प्रदेशात येतो. डोंगर, दऱ्या, जंगल आणि पावसाच्या पाण्यानं तयार होणारे लहान मोठे नैसर्गिक प्रवाह या परिसरातील वैशिष्ट्य आहेत. पावसाळ्यात सातपुडाच्या उतारांवर पडणारं पाणी माती आणि खडकांच्या विविध थरांमधून झिरपत जाते. भूगर्भातील धारा आणि नैसर्गिक उतारांमधून त्याचा प्रवास सुरू राहतो. अनुकूल ठिकाणी हे पाणी पुन्हा भूपृष्ठावर येऊन जलधारा निर्माण करू शकते. जटाशंकर परिसरातील पाण्याकडंही या व्यापक नैसर्गिक जलचक्राच्या संदर्भातून पाहता येते. त्यामुळे जटाशंकरकडं पाहताना एका मंदिराचं दर्शन घेण्यापेक्षा सातपुड्याच्या निसर्गरचनेचा अनुभव घेण्याची संधी म्हणून पहावं," असं भूगोलाचे अभ्यासाक प्रा. डॉ. सावन देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं.
एकांतेत मिळते मनाला शांतता : जटाशंकर परिसराचा सर्वात भावणारा भाग म्हणजे येथील एकांत. गर्दीपासून दूर, घनदाट जंगलाच्या सानिध्यात असलेल्या या मंदिरात काही काळ थांबल्यानंतर आजूबाजूची शांतता मनाला वेगळा आनंद देते. जटाशंकर हे सातपुडा जंगलाच्या कुशीत वसलेलं प्राचीन आणि सुरक्षित स्थान आहे. पूर्वी डोंगरावरून येणारं पाणी थेट शिवलिंगावर पडायचं. आता मंदिर परिसरात बांधकाम झाल्यानंतर हे पाणी नैसर्गिक शिवलिंगाच्या कडेला फिरत पुढं जाते. या पर्वतावरून येणाऱ्या पाणी ओढ्याच्या माध्यमातून पुढं नदीला मिळते. घनदाट जंगलात वसलेलं हे मंदिर एकांतात असल्यानं येथे आल्यानंतर मनाला विशेष शांतता मिळते, असं जटाशंकर परिसराची माहिती देताना बेतुल येथील रहिवासी विनय धर्माधिकारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
बैतूल शहरापासून मंदिर आहे 10 किमी अंतरावर :
* बैतूल शहरापासून सुमारे 10 किलोमीटरवर राठीपूर परिसरातील सातपुडा परिसरात हे शिवस्थान आहे.
* डोंगरावरून येणारी नैसर्गिक जलधारा शिवलिंगाच्या कडेला फिरत पुढं वाहत माचना नदीत समाविष्ट होते.
* स्थानिक सदनुसार येथील शिवलिंग प्राचीन व स्वयंभू मानलं जाते.
* घनदाट जंगल, डोंगर उतार, जलप्रवाह आणि एकांतामुळं परिसराला नैसर्गिक व आध्यात्मिक शांततेचं वैशिष्ट्य लाभला आहे.
* निसर्ग, जलव्यवस्था, सातपुडाचा भूगोल आणि श्रद्धा यांचा अनोखा संगम जटाशंकरमध्ये अनुभवता येतो
जटाशंकर नावानं प्रसिद्ध प्रसिद्ध असणारी मंदिरं :
* जटाशंकर मंदिर, पचमढी मध्य प्रदेशात नैसर्गिक शिवलिंग आणि झऱ्यांमुळं विशेष प्रसिद्ध.
* जटाशंकर धाम : मध्यप्रदेशातील छतरपुर जिल्ह्यात नैसर्गिक पाण्याच्या झऱ्यांसाठी प्रसिद्ध शिवस्थान.
* जटाशंकर मंदिर : मध्य प्रदेशातील दमोह शहराच्या परिसरात प्राचीन मंदिर.
* जटाशंकर महादेव मंदिर : गुजरातच्या गिरनार पर्वतावर गुहेत असणारं शिवस्थान.
* जटशंकर मंदिर : उत्तराखंडमध्ये हरिद्वार जिल्ह्यात लक्सर परिसरातील मंदिर.
* जटाशंकर मंदिर : महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात जिरेवाडी परिसरात जटाशंकर मंदिर.
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