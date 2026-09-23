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मुलीनं केला प्रेमविवाह : जातपंचायतीचा कुटुंबावर बहिष्काराचा फतवा : लाखांचा दंड ठोठावला, अंनिसकडून पोलिसात तक्रार

मुलीनं प्रेमविवाह केल्यामुळे जात पंचायतीनं तिच्या कुटुंबीयांवर बहिष्कार टाकला. इतकच नाहीतर या कुटुंबावर एक लाख रुपयाचा दंडही आकारण्यात आला.

JAT PANCHAYAT BOYCOTTING FAMILY
जातपंचायतीचा कुटुंबावर बहिष्काराचा फतवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 4:20 PM IST

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अहिल्यानगर : मुलीनं प्रेमविवाह केल्यामुळे जात पंचायतीनं तिच्या कुटुंबीयांवर बहिष्काराचा फतवा काढून तब्बल एक लाख रुपयाचा दंडही ठोठावल्यानं खळबळ उडाली. ही घटना कोपरगाव तालुक्यातील एका गावात घडली. नंदीवाले तिरमली समाजातील जातपंचायतीनं या कुटुंबावर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याचा आरोप तरुणीचे वडील भाऊसाहेब आनंदा अहिरे यांनी केला. एक लाख रुपयाच्या दंडापैकी 50 हजार रुपये कर्ज काढून भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम न दिल्यानं कुटुंबाचा छळ व मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी पुढील कारवाई सुरू असल्याची माहिती कोपरगाव पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांनी दिली.

Jat Panchayat Boycotting Family
कोपरगाव पोलीस ठाणे (ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण : भाऊसाहेब आनंदा अहिरे यांच्या मुलीनं समाजातीलच एका तरुणासोबत प्रेमविवाह केला. मात्र हा विवाह समाजाच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचं सांगत जातपंचायत भरवण्यात आली. या बैठकीत विवाह अमान्य ठरवून अहिरे कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचं तक्रारीत नमूद आहे. अहिरे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून सुया-फण्या विक्री तसेच पालामध्ये राहून ते उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीतही कुटुंबीयांनी कर्ज काढून 50 हजार रुपये जातपंचायतीला दिले. मात्र उर्वरित रक्कम देणं शक्य न झाल्यानं कुटुंबावर दबाव वाढवण्यात आल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. तक्रारीनुसार कुटुंबीयांशी कोणीही संपर्क ठेवू नये, सुख-दुःखाच्या प्रसंगी त्यांना बोलावू नये, अन्यथा संबंधितांवरही दंड आकारून जातीतून बहिष्कृत करण्याचा इशारा देण्यात आला. कुटुंबीयांना मारहाण करण्यात आल्याचाही आरोप पीडितांनी केला आहे. मुलीला भेटण्यासही प्रतिबंध करण्यात आल्याचं त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे.

भावाच्या अंत्यविधीलाही राहता आले नाही उपस्थित : जातपंचायतीच्या कथित निर्णयामुळे अहिरे कुटुंबाला सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या भावाच्या अंत्यविधीलाही उपस्थित राहता आलं नसल्याचं कुटुंबीयांनी सांगितलं. या प्रकरणाची तक्रार अंनिसचे माजी अध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्याकडं करण्यात आली. त्यानंतर जातपंचायत निर्मूलन अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे आणि कोपरगाव अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. अशोक गात्री यांनी पीडित कुटुंबासह कोपरगाव ग्रामीण पोलीस ठाणं गाठलं. सामाजिक बहिष्कारास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी करणारं निवेदन पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांना देण्यात आलं. जातपंचायतींच्या अशा हस्तक्षेपामुळे सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचते. संबंधित प्रकाराची कायदेशीर चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी कृष्णा चांदगुडे यांनी केली.

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TAGGED:

DAUGHTER LOVE MARRIAGE
BOYCOTTING FAMILY
मुलीनं केला प्रेमविवाह
जातपंचायतीचा कुटुंबावर बहिष्कार
JAT PANCHAYAT BOYCOTTING FAMILY

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