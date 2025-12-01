जत निवडणुकीला हिंसक वळण, राष्ट्रवादी काँग्रेस नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्या घरावर दगडफेक
जत नगरपरिषद निवडणुकीला हिंसक वळण लागलं. अजित पवार राष्ट्रवादी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्या घरावर तुफान दगडफेक करण्यात आली.
Published : December 1, 2025 at 5:27 PM IST
सांगली - जत नगर परिषदेच्या निवडणुकीला हिंसक वळण लागल्याची घटना आज पहाटेच्या सुमारास घडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या राहत्या घरावर दगडफेक करण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. शिंदे यांच्या घरासह त्यांच्या चारचाकी गाडीवर तुफान दगडफेक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान भाजपाकडून ही दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी केला आहे. तर पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनं जत शहरामध्ये खळबळ उडाली आहे.
पंचनामा करून तपास सुरू - जत नगर परिषदेची निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस असून उद्या 2 डिसेंबर रोजी जत नगरपरिषदेसाठी मतदान पार पडणार आहे. त्याआधीच शहरामध्ये खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर अज्ञात हल्लेखोरांकडून दगडफेक करण्यात आली आहे. सुरेश शिंदे यांच्या राहत्या घरामध्ये शिंदे कुटुंबीय गाढ झोपेत असताना, पहाटेच्या सुमारास अज्ञात हल्लेखोरांनी शिंदेंच्या घरावर जोरदार दगडफेक सुरू केली. त्यानंतर त्यांच्या घराच्या दारात लावण्यात आलेल्या चारचाकी गाडीवरही तुफान दगडफेक केली आहे. ज्यामध्ये शिंदेंच्या घराच्या काचा आणि घरातील साहित्याचे, त्याचबरोबर चारचाकी गाडीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच सकाळी जत पोलीस दाखल झाले होते. पोलिसांकडून संपूर्ण घटनेचा पंचनामा करून तपास सुरू करण्यात आला आहे.
जत भाजपावर गंभीर आरोप - या घटनेची माहिती जत शहरामध्ये पसरतात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलासराव जगतापांसह कार्यकर्त्यांनी शिंदेंच्या घराकडे धाव घेतली होती. याबाबत माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी जत भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. जगताप म्हणाले, सुरेश शिंदे यांच्या घरावर जो हल्ला करण्यात आलेला हा भ्याड हल्ला आहे. जत शहरामध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि निवडणुकीला गालबोट लावण्यासाठी आणि मतदारांवर परिणाम करण्यासाठी करण्यात आला आहे. जत शहरासह जत तालुक्यामध्ये जी गुंडगिरी सुरू आहे, त्याबाबत आम्ही वारंवार आवाज उठवला आहे. काही गुंड लोक त्यातल्या त्यात भाजपाचे काही गुंड बाहेरच्या तालुक्यातून आलेले आहेत आणि जाणूनबुजून जत शहरामध्ये मुक्काम करतात आणि गावात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्याकडूनच हा हल्ला करण्यात आला आहे.
लोकांना फसवण्याचे काम भाजपाचे - पक्षाची फूस असल्या शिवाय हे शक्य नाही, भारतीय जनता पार्टीची जी भाषा आहे, ती सातत्याने गुंडगिरीची आहे. गुंडगिरी शिवाय त्यांना काही समजत नाही. विकासाचं मोठं व्हिजन दाखवायचं, लोकांना फसवण्याचे काम भाजपाचे विद्यमान आमदार गोपीचंद पडळकर करत आहेत. लोकांना खोटी आश्वासनं देणं आणि त्या खोट्या आश्वासनांचा आम्ही पर्दाफाश केल्यानं, पडळकर यांनी पोसलेले गुंड आहेत, त्यांनी हा हल्ला केलेला आहे. लोकांच्यामध्ये दहशत निर्माण होईल आणि चांगले लोक मतदान करणार नाहीत तसंच भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना मतदान करावं असा, हा त्यांचा हल्ल्यामागचा उद्देश असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
हल्ल्याचा पडळकरांकडून निषेध, सखोल चौकशीची मागणी - जतमधील राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावरील हल्ल्याच्या घटनेचा आमदार गोपीचंद पडळकरांनी निषेध केला आहे. तसंच हल्ला प्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांचं खंडन करत नेमकी दगडफेक कोण केली आहे, त्याची सखोल चौकशी करावी, आम्ही पाठीमागून वार करत नाही, असं स्पष्ट करत, मताच्या राजकारणासाठी हा उद्योग कोणी केला, हे समोर आले पाहिजे, अशी मागणी जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे करण्यात आल्याचं स्पष्ट केले आहे. ते सांगलीच्या जतमध्ये बोलत होते.
