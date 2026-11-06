जपानच्या तंत्रज्ञानाने मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवणार, 20 हजार कोटींच्या वॉटर ग्रीडला जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद
जपानच्या तंत्रज्ञानाने मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवणार असं दिसतय. वॉटर ग्रीडला जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालाय. त्यामुळे सहा धरणे जोडता येणार आहेत.
Published : November 6, 2026 at 7:25 PM IST
मुंबई - वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न आता जपानच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोडवण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण दूर करून एका धरणातील अतिरिक्त पाणी दुसऱ्या दुष्काळी भागात पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्य करणार आहे. जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात पाण्याचे जाळे उभारले जाणार असून 2029 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तातडीने तयार करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रियाही वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे.
सहा धरणे जोडून पाण्याचे जाळे - मराठवाड्यात काही धरणांमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध असताना दुसरीकडे दुष्काळी भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी दुष्काळी भागांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही सहा धरणे परस्परांना जोडली जाणार आहेत. यासाठी तब्बल तीन हजार 95 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइनचे जाळे उभारण्यात येईल. तसंच 15 जलशुद्धीकरण केंद्रे विकसित केली जाणार असून, सुमारे एक कोटी नागरिकांना या प्रकल्पाचा थेट लाभ होण्याचा अंदाज आहे.
भूकंपरोधक जपानी तंत्रज्ञानाचा आधार - लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्र असल्याने या प्रकल्पात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि एससीएडीए या अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, नियंत्रण आणि देखरेख अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
औद्योगिक विकासालाही पाणीबळ - वॉटर ग्रीडचा फायदा केवळ नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 25 हजार 56 कोटी रुपये असून, पहिल्या टप्प्यासाठी जायकाकडून 20 हजार कोटींच्या कर्जसहाय्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आता प्राथमिक अहवाल, केंद्राची मंजुरी, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष बांधकाम या टप्प्यांवर प्रकल्पाची गती अवलंबून असेल. मराठवाड्याला दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.