ETV Bharat / state

'पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली नसती तर...'; जंतरमंतरवरील लाठीचार्जवरील मुख्यमंत्री यांचं मोठं विधान, विरोधकांवरही निशाणा

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर झालेली दगडफेक, तोडफोड रोखण्यासाठी पोलिसांनी योग्य कारवाई केली. काही नाकारलेले राजकीय पक्ष यातून स्वार्थ साधत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

DEVENDRA FADNAVIS ON FARM LOAN
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गाड्यांची तोडफोड, गाड्या उलटवणं, पोलिसांवर दगडफेक अशा घटना घडल्या आहेत.कोणत्याही सरकारला आपल्या नागरिकांवर लाठीमार करणं आवडत नाही. मात्र, त्या ठिकाणी निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता पोलिसांनी नियंत्रण मिळवलं नसतं, तर आणखी गंभीर घटना घडल्या असत्या. पोलिसांनी संयम बाळगत आवश्यक तेवढीच कारवाई केली. यावेळी त्यांनी आंदोलनातील सर्व आंदोलकांवर मी आरोप करत नाही."

आंदोलनातून राजकीय फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न : "काही जण चांगल्या भावनेतून आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्यामध्ये काही लोक स्वतःचा अजेंडा घेऊन शिरले आहेत. हे स्पष्ट दिसतं. त्यातील अनेकांना परिक्षेबाबत मूलभूत माहितीही नव्हती. परीक्षा कधी झाली?, काय विषय आहे? हेही त्यांना माहिती नव्हतं. ते आपापला अजेंडा मांडत होते. त्यामुळं सर्वजण एकाच विचारानं किंवा एकाच उद्देशानं आंदोलनात सहभागी झाले होते, असे म्हणता येणार नाही. काही हौशी लोक, काही स्वार्थी प्रवृत्ती आणि काही राज्यांमध्ये जनतेनं नाकारलेल्या राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनातून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला," असा आरोपही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.

आंदोलनांचा वापर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी : दिल्लीतील आंदोलनाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "कोणतेही आंदोलन नेतृत्वहीन किंवा 'फेसलेस' असेल, तर काही प्रवृत्ती त्यात घुसखोरी करतात. अशा प्रवृत्ती आंदोलनाचा फायदा घेत स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक राजकीय पक्षही अशा आंदोलनांचा वापर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी करतात. काही अशा संघटनाही त्यात सहभागी होतात, ज्यांचा संबंधित विषयाशी काहीही संबंध नसतो. मात्र अराजकता पसरविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो".

कायदा हातात घेणं योग्य नाही : "आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला संविधानानं दिला आहे. मात्र, त्याचबरोबर संविधानानं घालून दिलेल्या जबाबदाऱ्यांचाही विचार केला पाहिजे. कोणी परवानगी घेऊन शांततापूर्ण आंदोलन करणार असेल तर अशा आंदोलनाला परवानगी दिली जाईल. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पूर्वनियोजित राजकीय अशांतता निर्माण करण्यासाठी विनापरवानगी आंदोलन करणं, हिंसाचार करणं किंवा कायदा हातात घेणं कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. अशा प्रकारांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल," असं म्हणत दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करण्याचा प्रयत्न : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (दि.22) कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं. सहकार मंत्री दादासाहेब पाटील यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून ही यादी प्रसिद्ध व्हावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या चित्रप्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.

दादांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकानं प्रदर्शन पाहावं : "या प्रदर्शनात अजित पवार यांच्या आयुष्यातील विविध टप्पे छायाचित्रांद्वारे मांडले आहेत. पवार कुटुंबातील प्रसंग, विवाहसोहळे, राजकीय आणि सामाजिक जीवनातील महत्त्वाचे क्षण यांचा समावेश या प्रदर्शनात करण्यात आला आहे. दादांचा जसा उत्साही स्वभाव होता. त्यांचं हास्य होतं तसंच त्यांची कठोरताही या प्रदर्शनातून पाहायला मिळते. हे प्रदर्शन पाहिल्यानंतर दादांचं व्यक्तिमत्त्व अधिक जवळून समजतं. त्यांच्या आठवणीही ताज्या होतात. इतकं सुंदर प्रदर्शन उभारणाऱ्या आयोजकांचे मी अभिनंदन करतो. दादांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकानं हे प्रदर्शन आवर्जून पाहावं," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

हेही वाचा :

  1. 'लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि तरुणांना भडकवण्यासाठीच जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू'-चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप
  2. दिल्लीतील आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके यांच्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त; 'मुलगा सुखरूप घरी यावा', आईची भावना
  3. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा : विचारवंतांचा सत्याग्रह

TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVIS
COCKROCK JANTA PARTY PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST
कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन
DEVENDRA FADNAVIS CJP PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.