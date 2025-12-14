ETV Bharat / state

बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करा; जनतेची मागणी, बिबटेमुक्त संगमनेर तालुक्यासाठी काढणार जनआक्रोश मोर्चा

'टायगर कॅपिटल' ओळख असलेल्या बिबट्यांनी अक्षरशः संगमनेरमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्यांनी लहान मुलांचे बळी घेतले असून, बिबटेमुक्त संगमनेर तालुक्यासाठी आता मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

Leopard Attack
बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 8:59 PM IST

अहिल्यानगर : गेल्या काही वर्षांपासून डोंगराळ भाग असो की समतल नागरी भागात, बिबट्यांनी (Leopard) विशेषतः लहान मुलांचे बळी घेतले आहेत. मात्र, आता जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या जवळपास तेराशेवर जाऊन पोहोचली असून दररोज बिबटे नागरिकांवर हल्ले करत आहेत. त्यामुळं आता 'बिबट्या हटवा जीव वाचवा' अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.


शहरातील गल्लीबोळात बिबट्यांचा बिनधास्त वावर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या वाढल्यानंतर आधी त्यांनी पशुधनावर हल्ले करत त्याचा फडशा पाडला. त्यानंतर बिबटे थेट नागरी वस्तीत फिरू लागले. बंगल्यासमोरील कुत्र्यांना त्यांनी भक्ष्य केलं. त्यानंतर शेतशिवार असो की, शहरातील गल्लीबोळात बिबट्यांचा बिनधास्त वावर सुरू झाला. याचा सर्वाधिक फटका शेतशिवारात राहणाऱ्या नागरिकांना बसला आहे. शेतकरी शेतात काम करत असताना बिबट्यांनी त्यांच्यावर हल्ले केले आहेत. मात्र वयोवृद्ध आणि लहान मुलेही बिबट्याची सहज शिकार ठरले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना सहायक वनसंरक्षक अमरजीत पवार (ETV Bharat Reporter)

लहान मुलीचा बिबट्याने घेतला जीव : संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग इथं घराच्या अंगणात खेळत असलेल्या बालकावर दबा धरून बिबट्या हल्ला करतो आणि काही कळायच्या आतच त्या निष्पाप चिमुकलीचा जीव जातो. मात्र मागे राहतो तो कुटुंबीयांचा आक्रोश. गेल्या महिनाभरात कोपरगाव तालुक्यात एका ऊसतोड कामगारांची लहान मुलगी आणि शेतात काम करत असलेल्या वृद्ध महिलेचा बिबट्याने जीव घेतला होता. त्यानंतर नगर तालुक्यातील खारेखर्चून इथं बालिकेचा आणि पारनेर तालुक्यातील एका महिलेचाही बिबट्यानं बळी घेतला होता. त्यानंतर कोपरगाव येथील नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्यात आलं. त्यानंतरही बिबट्यांचे हल्ले सुरूच होते.

बिबट्याला केलं जेरबंद : शनिवारी रात्री संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग इथं संध्याकाळी घराच्या बाहेर उभ्या असलेल्या लहानग्याला त्याच्या आजीसमोरून बिबट्यानं उचलून नेलं. त्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जवळे कडलग येथील संतप्त नागरिकांनी त्या बिबट्याला ठार मारण्याची मागणी केली होती. सकाळी बिबट्याला ठार मारण्याची परवानगीही मिळाली होती. त्यानंतर वन विभागानं एका बिबट्याला बेशुद्ध करून जेरबंद केलं.

सोमवारी सकाळी काढणार जनआक्रोश मोर्चा : बिबट्याच्या वाढत्या दहशतीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, या एकमेव मागणीसाठी संगमनेर तालुक्यातील जनतेने निर्णायक आणि ठाम लढा देण्याचं ठरवलं आहे. बिबटेमुक्त संगमनेर तालुका ही मागणी घेऊन सोमवारी सकाळी संगमनेर बस स्थानक ते प्रांत कार्यालय असा मोर्चा आयोजित केला आहे. रोज वाढत जाणाऱ्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळं जनता पुरती वैतागली आहे. आता अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी दोनशे पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात आले असले तरी, बिबट्यांपासूनचा जीवन-मरणाचा खेळ सुरूच राहील असं दिसून येतय.

