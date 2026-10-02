जमनालाल बजाज यांचे गांधीसोबत रक्ताचं नातं नव्हतं, परंतु विचारांचं होतं, गांधींचे ‘पाचवे मानसपुत्र’ जमनालाल बजाज
1920मध्ये जमनालाल बजाजांनी गांधींकडे पाचवे मानसपुत्र करण्याची इच्छा व्यक्त केली, गांधींनी ती लगेचच मान्य केली होती. याचाच आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांनी.
Published : October 2, 2026 at 11:32 AM IST
वर्धा/नागपूर- महात्मा गांधींच्या आयुष्यात अनेक सहकारी आणि अनुयायी, कार्यकर्ते आलेत. मात्र, त्यातील काही नाती केवळ स्वातंत्र्य चळवळी, राजकीय किंवा सामाजिक सहकार्याच्या पुरती मर्यादित राहिली नाहीत तर ती नाती रक्ताच्या नात्यांपेक्षाही श्रेष्ठ ठरली होती. त्यापैकीच एक अत्यंत वेगळं नातं होतं ते म्हणजे महात्मा गांधी आणि जमनालाल बजाज यांचं. भारतात व्यवसायाच्या क्षेत्रात मोठं नाव असलेला एक उद्योगपती जमनालाल बजाज गांधींच्या विचाराने इतके प्रभावित झाले की, त्यांनी स्वतःच गांधींना वडिलांच्या भूमिकेत स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गांधींनी त्यांना आपला पाचवा मुलगा म्हणून स्वीकारलं होतं. 1920 मध्ये जमनालाल बजाज यांनी गांधींकडे ही इच्छा व्यक्त केली आणि गांधींनी ती लगेचच मान्य केली होती. त्यांच्या नात्याची खरी ओळख होती ती जबाबदारीची. विशेष म्हणजे हे केवळ भावनिक नाते नव्हते. गांधी आणि जमनालाल बजाज यांचे नाते विचार, विश्वास, त्याग आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या कामातून प्रत्यक्ष जगलेले नाते होते.
श्रीमंतीपासून सेवेकडे : जमनालाल बजाज यांचा प्रवास श्रीमंतीपासून सेवेकडे राहिलेला आहे. त्यांचा जन्म 4 नोव्हेंबर 1889 रोजी राजस्थानातील सिकर जिल्ह्यातील काशी-का-बास येथे झाला. लहान वयात त्यांना सेठ बच्छराज बजाज यांनी दत्तक घेतले आणि पुढे ते महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यासोबत जोडले गेले होते. व्यवसायातून मिळवलेल्या संपत्तीचा उपयोग जमनालाल बजाज यांनी केवळ उद्योग आणि संपत्ती वाढवण्यासाठीच न करता सामाजिक कार्य आणि स्वातंत्र्यलढ्याला वाहून घेतलं होतं. 1915 मध्ये महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर ते जमनालाल बजाज त्यांच्या संपर्कात आले होते. पुढे हा संपर्क मैत्री, सहकार्य आणि अखेरीस गुरू-शिष्याच्या नात्यात बदलला. जमनालाल बजाज यांच्यावर गांधींच्या विचारांचा प्रभाव इतका पडला की, त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडून मिळालेला ‘रायबहादूर’ हा किताब देखील परत केला होता, असहकार आंदोलनात सहभागी झाले आणि पुढे स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय भूमिका बजावली.
‘पाचवा मुलगा’ होण्याची इच्छा : 1920 मध्ये नागपूर येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. याच काळात गांधी आणि जमनालाल यांच्या नात्याला दिशा मिळाली. जमनालाल बजाज यांनीच गांधींकडे स्वतःला त्यांचा पाचवा मुलगा म्हणून स्वीकार करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. गांधींनीही विनंती स्वीकारली. म्हणजेच हे नातं केवळ जमनालाल बजाज गांधींना दिलेला मान नव्हता, तर गांधींनी ही नात्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.
गांधींचे विचार अन् जमनालाल बजाज यांची अंमलबजावणी : गांधींच्या विचारांना प्रत्यक्ष समाज जीवनामध्ये उतरवण्याचं काम जमनालाल बजाज यांनी मोठ्या प्रमाणावर केलं आहे. खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निर्मूलन, महिला शिक्षण, गोसेवा, सामाजिक सुधारणा आणि स्वावलंबन अशा गांधींच्या विधायक कार्यक्रमांना त्यांनी आर्थिक आणि संघटनात्मक पाठबळ दिलं. जमनालाल बजाज फाऊंडेशनच्या माहितीनुसार, विधायक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. वर्ध्याचे लक्ष्मीनारायण मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय हा त्यांच्याच सामाजिक सुधारणेच्या भूमिकेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. महिलांच्या शिक्षणासाठीही त्यांनी काम केलं. म्हणून गांधींचे विचार एका बाजूला आणि त्या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणारा जमनालाल बजाज दुसऱ्या बाजूला, अशी या नात्याची मांडणी करता येते.
...आणि गांधी आले वर्ध्यात : जमनालाल बजाज यांच्याच आग्रहामुळे गांधी वर्ध्याशी अधिक घट्ट जोडले गेले. 1933 मध्ये गांधी वर्ध्यात आले आणि काही काळ त्यांनी येथे वास्तव्य केले. बजाजवाडी हे त्या काळात गांधींच्या वास्तव्याचे आणि राष्ट्रीय चळवळीच्या अनेक घडामोडींचे महत्त्वाचे ठिकाण बनले. या नंतर वर्धा गांधींच्या रचनात्मक कार्यक्रमांचं एक महत्त्वाचं केंद्र बनलं. जमनालाल बजाज यांनी गांधींच्या कामासाठी जमीन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघाच्या कामासाठीही त्यांनी जमीन आणि घर उपलब्ध करून दिल्याचा उल्लेख हा सेवाग्राम आणि बजाज फाऊंडेशनच्या स्रोतांमध्ये आहे.
सेवाग्रामच्या मागेही ‘पाचव्या मुला’चा हात : 1936 मध्ये गांधींनी वर्ध्याजवळील शेगाव येथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता, पुढे याच गावाचं नाव ‘सेवाग्राम’ झालं. महात्मा गांधींच्या वास्तव्यासाठी उभारण्यात आलेल्या पहिल्या निवास स्थानाचं नाव ‘आदि निवास’ होतं. गांधींची स्पष्ट अट होती की, कुटी उभारण्यासाठी खर्च हा मर्यादित असावा आणि बांधकामासाठी शक्यतो स्थानिक साहित्याचा वापर करावा. या साधेपणातूनच सेवाग्रामच्या आश्रमाची ओळख निर्माण झाली.
स्वातंत्र्यलढ्यातही खांद्याला खांदा : जमनालाल बजाज हे केवळ गांधींच्या विधायक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित राहिले नाही. असहकार आंदोलन, झेंडा सत्याग्रह, मिठाचा सत्याग्रह इतर आंदोलनांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. 1923 च्या नागपूर झेंडा सत्याग्रहात त्यांना कारावासाची शिक्षाही झाली. पुढे जयपूर प्रजामंडळाच्या चळवळीत त्यांनी नेतृत्वाची भूमिका बजावली. पाचवा मुलगा उपाधी केवळ गांधींच्या वैयक्तिक स्नेहाची नव्हती. तर जमनालाल यांनी आपल्या कृतीतून सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता.
11 फेब्रुवारी 1942... नात्याला धक्का : जमनालाल बजाज यांचं 11 फेब्रुवारी 1942 रोजी निधन झालं. गांधींच्या अत्यंत जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक आणि त्यांच्या विधायक कार्यक्रमांचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ अचानक गमावला गेला. जमनालाल बजाज यांच्या निधनाने गांधींच्या वर्ध्यातील कामाला मोठा धक्का बसला. मात्र, त्यांनी उभ्या केलेल्या संस्था सामाजिक कार्याची दिशा आणि गांधीवादी विचारांची अंमलबजावणीची परंपरा पुढे सुरू राहिली.
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