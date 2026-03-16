जामखेड गोळीबार प्रकरण : कुख्यात गुंड सागर मोहळकरचा उपचारादरम्यान मृत्यू
जामखेड शहराला हादरवणाऱ्या गोळीबार प्रकरणातील कुख्यात गुंड सागर मोहळकर याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.
Published : March 16, 2026 at 8:51 PM IST
अहिल्यानगर - जामखेड शहराला हादरवणाऱ्या गोळीबार प्रकरणातील कुख्यात गुंड सागर मोहळकर याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पुणे येथील ससून रुग्णालयात गेल्या बारा दिवसांपासून त्याच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने सोमवारी सायंकाळी त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे जामखेड परिसरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
सात पैकी चार गोळ्या सागर मोहळकर याच्या शरीरात घुसल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
४ मार्च रोजी रात्री जामखेड शहरातील नुराणी कॉलनी परिसरात सागर मोहळकर याच्यावर गोळीबार झाला होता. या हल्ल्यात आरोपी अभिमन्यू पोते याने तब्बल ७ राऊंड फायर केल्याची माहिती समोर आली होती. अचानक झालेल्या या गोळीबारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला. सात पैकी चार गोळ्या सागर मोहळकर याच्या शरीरात घुसल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. गोळीबारानंतर जखमी अवस्थेत मोहळकरला तातडीने उपचारासाठी प्रथम स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात हलवण्यात आले. गेल्या बारा दिवसांपासून डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करत होते. मात्र जखमा गंभीर असल्याने अखेर सोमवारी सायंकाळी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, या गोळीबार प्रकरणामुळे जामखेड शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू करत आरोपी अभिमन्यू पोते याला स्थानिक शाखेने अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. सागर मोहळकरच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण लागले असून परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
