अवकाळी पावसाचा कहर! वीज कोसळून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू, तर एक गंभीर जखमी

जालना जिल्ह्यातील महाकाळा गावात वीज कोसळून दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. यात दुर्घटनेत एक तरुण गंभीर आहे.

JALNA UNSEASONAL RAINS
अवकाळी पावसाचा कहर (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 5:35 PM IST

जालना : जिल्ह्यातील अवकाळी पावसानं अंबड तालुक्यातील महाकाळा गावात वीज कोसळून दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. यात तर एक जण गंभीर जखमी झालाय.

दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू, तर एक गंभीर : सायंकाळच्या सुमारास महाकाळा येथील काही तरुण विज्ञानेश्वर आपेगाव इथं दर्शनासाठी जात असताना पाऊस सुरू झाला. पावसापासून बचाव करण्यासाठी तरुण महाकाळा ते साष्ट पिंपळगाव रोडवरील नाथनगर वस्तीजवळच्या झाडाखाली थांबले. याचवेळी अचानक वीज कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. या घटनेत गोविंद प्रल्हाद लहाने (21) आणि आदित्य दगडू बेद्रे (20, दोघेही रा. महाकाळा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तिसरा तरुण गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हवामान विभागाने आधीच चार दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार सायंकाळनंतर अचानक वातावरणात बदल झाला आणि महाकाळा परिसरात विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झालीय.



राज्यात पुन्हा वादळी पावसाचे सावट :

  1. जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता
  2. 1 ते 4 एप्रिलदरम्यान तीव्रतेत वाढीची शक्यता!

काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता : राज्यात पुन्हा एकदा हवामानात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागलीत. ढगाळ वातावरणासह दुपारनंतर मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि वादळी पावसाचे नवे सत्र सुरू होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय. खान्देश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. उर्वरित विदर्भातही हवामानात बदल जाणवू शकतो.

वादळी वाऱ्यासह पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता : 31 मार्च रोजी तुलनेनं पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता असली तरी वातावरण अस्थिर राहून काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता कायम राहणार आहेत. मात्र, 1 ते 4 एप्रिलदरम्यान पुन्हा एकदा वादळी वाऱ्यासह पावसाचा जोर वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज असून, या काळात विशेष सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना : सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्यानं काढलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा व्यवस्थित झाकून ठेवावीत. वादळी वारे आणि संभाव्य गारपिटीमुळं पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन कृषी विभागानं केलंय.


नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा : मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी झाडाखाली टिनशेडखाली किंवा वीज खांब आणि ट्रान्सफॉर्मरजवळ उभे राहणे टाळावे. स्वतःची आणि पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हेही वाचा :

  1. शिर्डीत जमीन व्यवहारप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातसह पाच जणांविरोधात गुन्हा, दोघांना अटक
  2. पेणमधील गणेश मूर्तींची परदेशवारी रखडली; आखाती युद्धाचा कुंभार बांधवांना मोठा फटका
  3. शिवसेनेनं आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर नेमले संपर्कप्रमुख; श्रीकांत शिंदेंना संपूर्ण मुंबईची जबाबदारी, तर राज्यातील धुरा कोणाकडे?

